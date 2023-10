I Lunedì in Rosa, progetto Best Western per Lilt Pordenone

PORDENONE – Sentirsi a proprio agio col corpo è una condizione fondamentale per stare bene con sé stessi. È inoltre dimostrato che la sicurezza in sé aiuti anche a prevenire o meglio affrontare le malattie.

Per questo motivo il Best Western Plus Park Hotel Pordenone (www.parkhotelpordenone.it) ha voluto al proprio fianco LILT Pordenone nella realizzazione del progetto “I Lunedì in Rosa”.

Due serate di beneficenza tutte al femminile, dedicate a moda, armonia e benessere e ospitate negli spazi dell’hotel, in centro città.

Sarà presente Chiara Sicignano, consulente d’immagine e style coach, che tratterà di volta in volta aspetti diversi per aiutarci a capire ciò che siamo e portarlo alla luce.

Si inizierà il 23 ottobre con la serata dedicata a armocromia e moda.

Attraverso l’analisi del colore andremo a capire come individuare la palette cromatica di appartenenza e quali colore prediligere nell’abbigliamento per dare più armonia al volto.

Sarà presente Max Mara Weekend Pordenone con alcuni capi della nuova collezione e vedremo come scegliere gli outfit più adatti.

Secondo appuntamento il 27 novembre con la serata dedicata a facial shape e hair style.

Attraverso l’analisi di face styling andremo a comprendere la forma del volto e le sue caratteristiche e scopriremo i segreti per poterlo valorizzare al meglio, scegliendo tra le acconciature e i tagli più adatti.

Partner della serata il brand Centro Degradè Conseil ELLE Parrucchieri Pordenone.

Il Best Western Plus Park Hotel Pordenone è un’azienda quasi tutta al femminile, attiva nel territorio con diverse collaborazioni nell’ambito della cultura e del sociale. È un punto di riferimento dell’ospitalità cittadina perché negli anni ha saputo mescolare servizi di hotellerie tradizionali, progetti culturali e proposte coworking. È diventato un luogo che accoglie la città combinando più funzioni e spazi comuni accessibili sia al turista che soggiorna in hotel, ma anche ai suoi abitanti.

LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Pordenone, presieduta dal prof. Antonino Carbone, è da sempre attiva nel pordenonese con l’obiettivo di informare, educare, promuovere la prevenzione oncologica.

Le serate avranno scopo benefico, per partecipare è infatti richiesta una donazione a LILT Pordenone.

L’evento è a numero chiuso, su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni contattare l’hotel.

Per ulteriori informazioni contattare:

Valentina Vello – Marketing Manager

Best Western Park Hotel Pordenone

Via Mazzini 43, 33170 PORDENONE

www.parkhotelpordenone.it