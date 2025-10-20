14.9 C
Pordenone
lunedì , 20 Ottobre 2025
Il CAI Pordenone porta la montagna in città. Concorso vetrine del Centenario. I premiati

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – In occasione del Centenario della sezione CAI di Pordenone, il Club Alpino Italiano, in collaborazione con Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom Confcommercio Pordenone, ha promosso il “Concorso vetrine a tema montagna”, invitando i commercianti della città a trasformare le proprie vetrine in angoli di montagna, tra creatività, atmosfera e spirito alpino.

Le premiazioni nell’ambito della manifestazione Incontriamoci a Pordenone, nella sede del Club in piazza del Cristo, presenti il presidente Alleris Pizzut con Grazia Pizzoli del comitato scientifico e culturale, Federico Ingargiola presidente mandamentale Ascom, nonché di Sviluppo&Territorio.

Numerose vetrine del centro si sono riempite di suggestioni alpine, grazie anche al materiale fornito ai partecipanti: locandine, poster, fotografie storiche e oggetti alpinistici d’epoca.

Un’apposita giuria ha decretato i vincitori del concorso che sono: 1) The Garden; 2) Erboristeria Fiori di Campo; 3) La Varesina.
Ai titolari dei negozi stati assegnati premi ispirati al mondo della montagna, simbolo di un legame autentico con la natura e con i valori che il CAI promuove da cento anni.

Nella foto: le premiazioni del concorso
.

