Il Centro Meduna si colora di pordenonelegge

PORDENONE – È tempo di pordenonelegge al Centro Meduna! Le inconfondibili lettere del festival sono parte di una installazione speciale che saluta i visitatori e ricorda il conto alla rovescia per la 26^ edizione della Festa del libro e della libertà, in programma dal 17 al 21 settembre.

Un modo originale di essere partner del festival, e per tutti un gemellaggio coloratissimo di fine estate con i grandi lettering “Centro Meduna” e “pordenonelegge”, che accompagneranno lo shopping dei cittadini e il passaggio alla nuova stagione. Il pubblico sarà inoltre immerso in un viaggio dentro i primi 25 anni del festival grazie alle immagini di ogni edizione in mostra negli spazi del Centro Meduna.