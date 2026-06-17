Il Cup trasloca nel nuovo ospedale: più spazio, servizi concentrati e percorsi semplificati

PORDENONE – Nuovi spazi, maggiore comfort e un’organizzazione pensata per rendere più semplice l’accesso ai servizi sanitari. Da domani gli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup) lasceranno la sede attuale per trasferirsi al piano terra del Nuovo Ospedale di Pordenone, in un’area completamente rinnovata.

Gli ambienti, più ampi, luminosi e funzionali, sono stati progettati per migliorare l’accoglienza dei cittadini e rendere più efficienti le attività di prenotazione e assistenza amministrativa. La nuova sede dispone di quattro sportelli polifunzionali e di un sistema eliminacode all’ingresso per gestire in modo più ordinato i flussi di utenti. Per i pagamenti saranno disponibili diverse casse automatiche, collocate sia nella hall principale sia nelle immediate vicinanze degli sportelli.

Il servizio di prenotazione per prime visite ed esami diagnostici sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Negli stessi orari sarà possibile ritirare e consegnare i referti, con un’apertura aggiuntiva il sabato dalle 8 alle 12.30.

Nella stessa area troveranno posto anche altri servizi amministrativi. Da giovedì 18 giugno saranno operativi gli uffici per la richiesta delle copie delle cartelle cliniche e l’Accettazione Ricoveri. Confermato inoltre lo sportello dedicato agli utenti della base Usa di Aviano per la gestione di appuntamenti, ricoveri e percorsi gravidanza.

La riorganizzazione punta a concentrare i servizi in un unico punto, semplificando i percorsi dei pazienti e migliorando accessibilità e qualità dell’accoglienza.

Intanto prosegue il completamento del trasferimento dei reparti nel nuovo ospedale. L’ultimo a entrare in funzione, il 10 giugno, è stato quello di Terapia intensiva: dispone di 15 posti letto, cinque in più rispetto al passato, tecnologie di monitoraggio avanzate, cartelle cliniche informatizzate e un box isolato a pressione negativa per la gestione delle patologie infettive ad alta complessità. Un reparto all’avanguardia, progettato per affrontare anche le situazioni più delicate.