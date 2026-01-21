Il Direttore Beatrice Venezi a Pordenone per il suo libro “Le sorelle di Mozart”

PORDENONE – Martedì 3 febbraio alle ore 20:45, l’Ex convento di San Francesco ospiterà la presentazione del libro “Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli” (UTET, 2020) del Direttore Beatrice Venezi, una delle più giovani direttrici d’orchestra d’Europa.

A promuovere l’incontro è l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi, che spiega così il senso dell’iniziativa: “Venezi ha un curriculum e un talento indiscutibili, è giovane ed è donna, la prima a guidare la Fenice. Tutti elementi che avrebbero fatto pensare a un consenso unanime sulla sua figura. E invece si è azionata la doppia morale. Siccome Venezi non appartiene alla corporazione culturale giusta – quella che decide indipendentemente dal merito chi è dentro e chi è out – ecco allora scattare l’odioso cordone sanitario, la protesta faziosa, il risentimento conformista di una minoranza rumorosa. La presentazione del suo libro sulle musiciste ribelli – conclude Parigi – diventa in questo contesto perfetto per discutere del merito e della donna”.

L’autrice dialogherà con la giornalista Marianna Maiorino su un tema di grande attualità: per secoli la storiografia musicale ha sistematicamente escluso le donne dalle sue pagine, ignorando compositrici rivoluzionarie, musiciste innovative e giovani talentuose, dimenticando esperienze e intuizioni destinate a cambiare il corso della musica classica.

In questo libro appassionante, Venezi restituisce voce a sedici donne straordinarie che, dal Medioevo ai giorni nostri, hanno combattuto contro l’esclusione e i pregiudizi: ad alcune fu impedito di suonare, altre non poterono firmare le proprie composizioni, mentre i conservatori aprivano le porte solo agli uomini, la Chiesa proibiva loro di cantare e la società le relegava a ruoli subalterni.

Dalla monaca geniale Ildegarda, che usava il canto per comunicare con Dio, alle grandi compositrici del Barocco ritratte dai Gentileschi; dalle donne del Sette-Ottocento confinate in casa e definite solo in funzione degli uomini – come la sorella di Mozart o la moglie di Schumann – fino alle musiciste ribelli del Novecento e dei nostri giorni: Maria Callas, Nadia Boulanger, Martha Argerich, Björk. Donne che hanno combattuto per sé stesse e per le generazioni future.

Sedici esempi di coraggio e determinazione che illuminano gli errori del passato e quelli in cui ancora oggi perseveriamo, un libro necessario per tutte le donne che, ancora oggi, sono costrette a rinunciare a un sogno solo perché qualcuno crede che quel lavoro non sia adatto a una ragazza.

Beatrice Venezi, nata a Lucca nel 1990, ha diretto orchestre in tutto il mondo, dal Giappone all’Argentina, dal Libano al Canada, affermandosi nella direzione d’orchestra contemporanea. Per UTET ha pubblicato “Allegro con fuoco. Innamorarsi della musica classica” (2019), “Le sorelle di Mozart” (2020) e “L’ora di musica. Un invito alla bellezza e all’armonia” (2022).