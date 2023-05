Il liceo Leo-Major alle finali nazionali di scacchi

PORDENONE – La squadra femminile di scacchi del Liceo Leopardi-Majorana accompagnata dalla loro insegnante, dal Direttore del Consorzio Universitario Andrea Zanni e dall’istruttore federale della Scuola di scacchi Vera Menchik di Pordenone Michele Licardo, è stata ricevuta stamattina, 2 maggio, dall’assessore allo Sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli, per formulare i migliori auspici di una buona prestazione alle quattro atlete che si sono qualificate, nel corso della fase regionale tenutasi al Consorzio Universitario, alla finale nazionale del Campionato Studentesco di Scacchi a Montesilvano (Pe).

Il capitano della squadra, la campionessa regionale Anna Lisa Tissino della 3^ B classico, insieme alle compagne Stefania Ghindea (1^ D Scienze umane), Cristina Liu (2^ D scientifico) e Fiamma Trovato (3^ D scientifico) partiranno sabato 6 maggio prossimo alla volta dell’Abruzzo per sfidare le colleghe ai Campionati sportivi studenteschi, grazie al contributo straordinario che l’assessorato Sport ha garantito alla scuola per sostenere le spese di partecipazione, viaggio e soggiorno fino al 10 maggio.

«Grazie all’interessamento del Comune e al supporto del Consorzio Universitario –specifica l’assessore allo Sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli-, che ha accolto gli sfidanti nella fase regionale, possiamo garantire a queste atlete tutto l’appoggio necessario per un’esperienza unica, che porterà ancora una volta il nome della città all’evidenza nazionale.

Lo sport degli scacchi è un mix di grandi abilità, che ben si coniugano con l’impegno scolastico e formativo, in quanto stimolano significativi skills come il problem solving, il calcolo e la lucidità di prevedere mosse e scelte in un tempo molto ristretto. Tutte qualità indispensabili per aver successo nella vita.

Il mio augurio di vittoria, quindi, va a queste ragazze non solo per la competizione che le attende a Montesilvano, ma affinché questa esperienza e questo sport insegnino loro ad affrontare la vita e il futuro nel miglior modo possibile. Grazie infine all’associazione sportiva scacchistica federale e alla Scuola di scacchi pordenonese Vera Menchik, che ha dedicato approfondimenti, lezioni e strategia a questi ragazzi e a tutti i nostri giovani».