Noleggio auto, nasce Upper Rent fra concessionari storici

PORDENONE – Si chiama Upper Rent srl ed è una nuova società nel noleggio auto a lungo termine che opera nel territorio del Fvg e una parte del Veneto, in particolare la provincia di Treviso, e collabora con Horizon Automotive, un hub in grado di identificare le migliori offerte nel settore del noleggio.

Il servizio è offerto da tre famiglie pordenonesi che hanno fatto la storia del distretto automobilistico sull’area del Friuli occidentale e si sono messe assieme per far fronte a un mercato di compravendita di automobili in flessione. I soci sono Giovanni Muzzatti (amministratore unico), Fabrizio Ricci, Peressini srl (Gruppo Sina) e Silvia Montico, storica collaboratrice di Ricci (la società è stata costituita davanti al notaio Gaspare Gerardi – nella foto i rappresentanti con le tre famiglie pordenonesi-).

«E’un’idea che abbiamo sviluppato da tempo, considerando che le nostre imprese hanno sempre avuto e gestito il servizio di noleggio, ma in modo del tutto marginale – ha precisato Muzzatti-. Ora questo servizio, alternativo all’acquisto classico, sta andando in controtendenza. Basti pensare che la quota di mercato del noleggio, nei primi tre mesi di quest’anno è del 23 per cento, bel 2022 era del 16,5». Che cosa prevedono i contratti? «Con il noleggio a lungo termine, un periodo che va da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi, – spiega ancora Muzzatti – il cliente paga una rata che comprende tutto ciò che riguarda la gestione dell’auto: cambio gomme, assicurazione (compresa la kasko), manutenzione generale.

Un modo estremamente vantaggioso che semplifica la gestione e guarda positivamente al futuro».

Le sedi operative, già in grado di fornire questo tipo di servizio e illustrare le varie opportunità ai clienti, sono disposte nei saloni di Ricci e di Peressini (a Fiume Veneto lungo la Pontebbana), dove saranno collocate le insegne che evidenziano la presenza di questo servizio nelle due concessionarie.