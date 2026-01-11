Il nuovo Questore di Pordenone incontra la delegazione ANPS

PORDENONE – Si è svolto in Questura a Pordenone l’incontro tra il nuovo Questore, dott.ssa Graziella Colasanto, e una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) – Sezione di Pordenone.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e reciproca stima, il Presidente della Sezione ANPS di Pordenone, Luigi Menna, ha donato al Questore il crest dell’Associazione, quale segno di benvenuto e simbolo del legame profondo che unisce l’ANPS all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

L’ANPS rappresenta da sempre un importante punto di riferimento per il mondo della Polizia di Stato, riunendo personale in servizio e in quiescenza che continua a mettere a disposizione della collettività il proprio tempo e la propria esperienza, attraverso attività di volontariato, iniziative sociali e la costante promozione dei valori della legalità, della memoria e del senso dello Stato.

Il Questore Colasanto ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’ANPS sul territorio, sottolineando l’importanza dell’esperienza e della memoria come elementi fondamentali per rafforzare l’identità e i valori della Polizia di Stato, nonché per mantenere vivo il legame tra l’Amministrazione e la comunità.