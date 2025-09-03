Il sindaco Basso incontra la presidente del Consorzio Turismo, Giovanna Santin

PORDENONE – Il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha accolto a Palazzo Municipale la Presidente del Consorzio Turismo di Pordenone, Giovanna Santin, per un incontro cordiale e costruttivo.

Al centro del confronto, le prospettive di sviluppo turistico e culturale della città e del territorio, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni e operatori locali. Un dialogo orientato al futuro, che guarda con particolare attenzione alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura 2027, occasione strategica per rafforzare l’immagine e l’attrattività di Pordenone.

Il Sindaco Basso ha sottolineato come il turismo rappresenti una leva fondamentale di crescita economica, sociale e culturale:

“Lavorare insieme, in stretta sinergia, significa mettere a sistema le migliori energie del nostro territorio. La collaborazione con il Consorzio Turismo è un tassello prezioso per costruire un progetto condiviso, capace di valorizzare le eccellenze di Pordenone e di renderla sempre più riconoscibile a livello nazionale e internazionale”.

Nel corso dell’incontro è stato approfondito anche il ruolo del Consorzio, che riunisce albergatori, ristoratori e cantine, impegnandosi a promuovere e commercializzare il territorio attraverso attività di valorizzazione, iniziative promozionali e partecipazione a fiere di settore. Un lavoro che si inserisce pienamente nel percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, sostenendo la crescita di Pordenone come destinazione dinamica, accogliente e innovativa.

L’incontro si è concluso con la volontà comune di proseguire un lavoro di squadra, convinti che il futuro della città passi anche attraverso la capacità di attrarre visitatori, eventi e investimenti, in una prospettiva che unisce tradizione e innovazione.