Importante riconoscimento a Fondazione Bambini e Autismo

PORDENONE – Giovedì 15 Giugno, nella prestigiosa Aula Magna dell’Università di Padova nel Palazzo Bo si è svolta l’assegnazione dei riconoscimenti alle Organizzazione del Terzo Settore che hanno partecipato al Bando indetto da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Emanuela Zancan con il supporto di Banca Intesa San Paolo in memoria di Angelo Ferro (scomparso il 13 marzo 2016), importante imprenditore, docente e filantropo padovano che ha ricoperto numerose cariche associative e ha promosso molte attività di interesse generale in campo sportivo, culturale e assistenziale.

Il premio, alla sua settima edizione, per l’innovazione nell’economia sociale, ha visto la partecipazione di ben 215 organizzazioni in tutta Italia. Fondazione Bambini e Autismo ONLUS è risultata, unica nella regione Friuli Venezia Giulia, fra le prime cinque organizzazioni e per questo è stata premiata.

Il riconoscimento è stato dato a Fondazione per aver dato vita alla prima rete globale di servizi per l’autismo in Italia. Un progetto che, partito 25 anni fa a Pordenone con la nascita di un centro per la diagnosi precoce e la riabilitazione, nel tempo si è costantemente allargato arrivando a comprendere un centro diurno lavorativo, un centro polifunzionale e per la “residenzialità flessibile” e un centro formativo di sperimentazione e ricerca.

Parallelamente sono stati attivati innovativi protocolli e disciplinari di collaborazione con diverse risorse e istituzioni del territorio, ad esempio con Vigili del fuoco, Prefettura e Ospedale civile, in un’ottica di città sempre più “autism friendly”.

Oltre a ciò per il domani, si sta lavorando al “Dopo di Noi”, e sperimentando soluzioni in cui le persone con autismo possano ricevere aiuto, servizi e risposte sanitarie durante i momenti di crisi. Lo sforzo complessivo è stato quello di trasformare l’ideazione in costruzione di soluzioni economicamente sostenibili condivise nella rete e a disposizione della collettività.