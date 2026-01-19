7.4 C
Pordenone
lunedì , 19 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Inaugurata al Santin mostra “Materie vive” di Alberto Pasqual

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Venerdì 16 gennaio, alla presenza di un numerosissimo pubblico, alla Galleria d’arte Giovanni Santin si è inaugurata con successo la mostra MATERIE VIVE di Alberto Pasqual: ha così preso il via un importante ciclo di mostre che la Fondazione Giovanni Santin ETS, con la curatela di Franca Benvenuti, realizzerà nel corso del biennio 2026/2027 Verso Pordenone Capitale della Cultura / Pordenone Capitale della Cultura.

Il percorso espositivo, oltre alle sculture in ferro, in bronzo, plexiglass e altri materiali, propone un’opera gioiello nata dalla collaborazione dello scultore con Atema Gioielli di Arianna Marangoni, una sezione di opere di carta, incisioni e disegni per documentare l’attività grafica dello scultore sacilese e una mappa delle opere monumentali, realizzate dall’artista a Pordenone e provincia.

Alberto Pasqual, che lavora con diversi materiali plastici ma che è soprattutto affascinato dal ferro, materiale potente che con il suo “fare creativo” riesce a rendere duttile, è un artista capace di trasformare la sapienza del mestiere e l’operosità che appartiene al dna della comunità del nostro territorio in un linguaggio contemporaneo e universale come ha sottolineato nel suo intervento di saluto l’assessora Guglielmina Cucci.

Nei prossimi mesi Alberto Pasqual sarà presente come testimonial della cultura del territorio pordenonese in due eventi, a Udine nella Stamperia d’arte Albicocco e a Milano nello Showroom Alea in occasione di Artweek e Salone del Mobile.

Franca Benvenuti

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.