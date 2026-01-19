Inaugurata al Santin mostra “Materie vive” di Alberto Pasqual

PORDENONE – Venerdì 16 gennaio, alla presenza di un numerosissimo pubblico, alla Galleria d’arte Giovanni Santin si è inaugurata con successo la mostra MATERIE VIVE di Alberto Pasqual: ha così preso il via un importante ciclo di mostre che la Fondazione Giovanni Santin ETS, con la curatela di Franca Benvenuti, realizzerà nel corso del biennio 2026/2027 Verso Pordenone Capitale della Cultura / Pordenone Capitale della Cultura.

Il percorso espositivo, oltre alle sculture in ferro, in bronzo, plexiglass e altri materiali, propone un’opera gioiello nata dalla collaborazione dello scultore con Atema Gioielli di Arianna Marangoni, una sezione di opere di carta, incisioni e disegni per documentare l’attività grafica dello scultore sacilese e una mappa delle opere monumentali, realizzate dall’artista a Pordenone e provincia.

Alberto Pasqual, che lavora con diversi materiali plastici ma che è soprattutto affascinato dal ferro, materiale potente che con il suo “fare creativo” riesce a rendere duttile, è un artista capace di trasformare la sapienza del mestiere e l’operosità che appartiene al dna della comunità del nostro territorio in un linguaggio contemporaneo e universale come ha sottolineato nel suo intervento di saluto l’assessora Guglielmina Cucci.

Nei prossimi mesi Alberto Pasqual sarà presente come testimonial della cultura del territorio pordenonese in due eventi, a Udine nella Stamperia d’arte Albicocco e a Milano nello Showroom Alea in occasione di Artweek e Salone del Mobile.

Franca Benvenuti