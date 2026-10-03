Villanova, ancora tensione attorno alla chiesa: bivacchi e vandalismi, il parroco lancia l’allarme

PORDENONE – Ancora episodi di vandalismo e bivacchi attorno alla chiesa di Cristo Re, a Villanova di Pordenone. A riportare l’attenzione sulla situazione è il parroco don Luca Buzziol, che denuncia una serie di comportamenti problematici attribuiti a gruppi di giovani, una situazione che, secondo quanto riferito dal sacerdote, andrebbe avanti ormai da oltre un anno.

L’ultimo episodio ha riacceso le preoccupazioni tra chi vive e frequenta la zona. Gli spazi attorno alla parrocchia sarebbero stati nuovamente utilizzati come luogo di ritrovo, con episodi che hanno lasciato dietro di sé anche danneggiamenti e disagi.

Il parroco non nasconde la propria esasperazione. Secondo la sua testimonianza, non si tratterebbe infatti di un episodio isolato, ma di una presenza che nel tempo avrebbe reso più difficile la normale vita della comunità parrocchiale.

La vicenda è stata raccontata anche da Medianordest, che ha raccolto lo sfogo di don Buzziol. Il sacerdote parla di una situazione che definisce ormai difficile da sopportare e che si trascina da mesi.

Il caso riporta così al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi comuni, soprattutto nelle ore serali, quando gruppi di ragazzi si ritrovano in alcune aree del quartiere.

Per ora, sulle dinamiche precise dell’ultimo episodio e sulle eventuali responsabilità individuali, è necessario attenersi agli elementi effettivamente accertati. Resta però la preoccupazione della comunità di Villanova, che chiede che la situazione venga affrontata prima che episodi di questo tipo possano ripetersi.

La parrocchia, intanto, resta al centro di una questione che non riguarda soltanto i danni materiali, ma anche la possibilità per residenti e fedeli di vivere gli spazi del quartiere con tranquillità.