Inaugurata la vetrina di Pordenone With Love

PORDENONE – È stata inaugurata in corso Vittorio Emanuele, alla presenza di Silvano Pascolo, amministratore unico di ConCentro, l’azienda speciale della CCIAA di Pordenone – Udine, del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani e del vice, Emanuele Loperfido, la Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa di ConCentro che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

Il progetto, al quale hanno aderito diverse imprese locali operanti nei settori enogastronomico, dell’artigianato locale e dell’industria di eccellenza, prevede la realizzazione di una vetrina dei prodotti con una formula di esposizione temporanea e gratuita (in un locale della CCIAA) per proporre a rotazione le produzioni tematiche tipiche locali. È stato creato uno spazio dedicato nel cuore della città in cui i visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con i prodotti di alta qualità del pordenonese e di conoscere e acquistare/ordinare direttamente le specialità delle aziende che avranno aderito al progetto. Prima azienda ad esporre Luppolo Verde di Polcenigo.

«È il primo passo di un percorso di valorizzazione di questa porzione di corso Vittorio Emanuele dove i visitatori faticano ad arrivare» ha detto Pascolo, annunciando che prossimamente sarà inaugurato, sempre nei pressi di palazzo Montereale Mantica, un altro spazio espositivo. «Vivacizziamo il centro storico offrendo un percorso di conoscenza di prodotti top delle nostre produzioni. Luppolo Verde – ha aggiunto salutando la prima impresa espositrice – è un’azienda agricola d’eccellenza che oltre a coltivare il prodotto primario realizza anche delle ottime birre».

Secondo il sindaco «la città, grazie alla capacità imprenditoriale e al suo genio, ha dimostrato di saper resistere a tutte le disgrazie di un tempo difficile. Questa iniziativa assolve a più compiti: contribuisce a dare maggiore luce al centro storico e mette in vetrina, letteralmente, le eccellenze del territorio. Pordenone – ha detto ancora Ciriani – ha le carte in regola per poter essere capitale sia dal punto di vista manifatturiero sia turistico e del terziario. La coesione tra categorie e istituzioni – ha concluso – può consentire concretamente di guardare al futuro con un pizzico di fiducia in più».

Dopo Luppolo Verde sarà la volta di Daimon Srl di Caneva (cosmesi funzionale), Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva (confetture e salse a base di fichi), Cooperativa Sociale Karpos s.c. Onlus di Pn (produzione di articoli in tessuto derivanti da scarti industriali e non), Maglificio Ma.Re. Srl di Chions (produzione industriale di maglieria intima donna/uomo/bambino), Lym Srl di Sacile (progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’illuminazione avanzati) e Cooperative Agricole Soc. Coop. Di Zoppola (produzione di prodotti di pasticceria e da forno).