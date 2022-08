Inaugurati lavori riqualificazione quartiere Rorai Grande

PORDENONE – Inaugurato il primo lotto di lavori di riqualificazione del quartiere di Rorai Grande a Pordenone, che ha visto la realizzazione del nuovo piazzale della chiesa di San Lorenzo. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante.

Afferma il sindaco Ciriani: «Questo è un primo lotto a cui seguiranno anche altri interventi. L’idea è quella di proseguire a piccoli step per evitare di divenire impattanti per la comunità di Rorai, ma riqualificando complessivamente tutto l’abitato.

Si andranno quindi a sistemare i marciapiedi, la scuola e l’area esterna dei parcheggi. In sostanza si tratta dell’inizio di una serie di lavori che dureranno l’intera legislatura, sulla base di quelle che sono state le sollecitazioni, i suggerimenti e le richieste che ci sono arrivate dai residenti durante la campagna elettorale e durante il nostro mandato».

Spiega l’assessore Cristina Amirante: «L’intervento di Rorai per la riqualificazione del piazzale San Lorenzo è soltanto il primo di una serie di interventi che riguarderanno il centro storico del quartiere.

Si tratta di un abitato in cui, pur essendoci una chiesa, una scuola elementare e media, un asilo, commercio di vicinato, le poste ed una banca, risultano presenti numerose barriere architettoniche. Inoltre, soprattutto in orari notturni o di basso traffico, vi sono tratti di strada in cui le automobili possono correre ad alta velocità, aumentando la sensazione di insicurezza tra pedoni e ciclisti.

L’obiettivo del progetto – continua Amirante – procede su due fronti: da un lato rendere più gradevole, funzionale ed inclusivo uno spazio come quello del piazzale, che possa essere frequentato da bambini, donne col passeggino, persone con disabilità, adulti ed anziani, proprio come vorremmo fare anche per il resto di via Maggiore e, dall’altro lato aumentare la sicurezza dei cittadini attraverso dei percorsi realizzati a regola d’arte, senza più barriere architettoniche.

Gli interventi di realizzazione di piattaforme rialzate e la posa del porfido si muovono proprio in questa direzione, consentendo di aumentare la sicurezza dei ciclisti. Infatti l’obiettivo finale di questa riqualificazione è l’inclusione, in quanto la persona è messa al centro dei nostri progetti».

Per l’inaugurazione musica di Dj Mookie e aperitivo preparato dal King’s Arm Pub.