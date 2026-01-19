Inaugurazione Mosaico Scuola Gabelli il 21 gennaio

PORDENONE – Sarà inaugurato mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 11.00 il grande mosaico della scuola primaria Aristide Gabelli in viale Trieste, 16 a Pordenone.

Nel 2026 ricorre infatti il centenario di questa che è la prima scuola della nostra città e, per celebrare tale importante ricorrenza, l’Amministrazione ha incaricato la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo di realizzare un mosaico che richiamasse nelle sue forme la lettera “G”, iniziale di Gabelli, e rappresentasse un albero secolare, dalle radici ben piantate nel terreno, a simboleggiare la solidità di questa storica istituzione scolastica di Pordenone.

Saranno presenti il sindaco Alessandro Basso, l’assessore all’istruzione Pietro Tropeano, la dirigente scolastica Daniela Reina, il corpo docente e gli alunni della scuola.