“Incontriamoci a Pordenone 2025”, 19 ottobre giornata da vivere in centro città

PORDENONE – Il centro di Pordenone torna a essere protagonista con “Incontriamoci a Pordenone 2025”, la tradizionale giornata di festa promossa da Confcommercio ASCOM Pordenone con il patrocinio del Comune di Pordenone.

Domenica 19 ottobre, il cuore della città si animerà con musica, spettacoli, laboratori, mercatini, esposizioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

L’obiettivo è quello di valorizzare il centro storico e le attività che ogni giorno lo rendono vivo e accogliente, portando cittadini e visitatori a riscoprire il piacere di passeggiare tra le vie, fare acquisti nei negozi di vicinato e vivere la città come spazio di incontro e comunità.

“Incontriamoci è un’occasione per vivere il centro, incontrare le persone e riscoprire le attività che ne sono il cuore pulsante – dichiara il presidente di Confcommercio Ascom Pordenone, Fabio Pillon –. Nel corso degli anni l’evento ha cambiato forma e linguaggi, ma senza perdere la sua anima originaria: quella del Bazar dei Bambini, che resta il suo caposaldo, e dello spirito di aggregazione che da sempre lo contraddistingue. Il commercio di vicinato non è solo economia: è relazione, comunità e valore per l’intera città.”

Il programma della giornata è ricchissimo: dalla 39ª edizione del Bazar dei Bambini, con i piccoli imprenditori protagonisti del loro mercatino, iniziativa che vede in prima linea la ProPordenone con il suo presidente Giuseppe Pedicini (le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 17, in viale Cossetti 20/a, con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 -info 0434 1777805-. Poi ci sarà all’Area Food con specialità e sapori da gustare in piazza.

Non mancheranno il DJ Contest, il Mercatino dei Vinili, le iniziative del CAI per il centenario che vede anche un concorso vetrine, i laboratori creativi per bambini, il truccabimbi, le mascotte giganti, gli spettacoli di magia, clownerie e tessuto aereo, e tante attrazioni che renderanno la giornata indimenticabile.

Spazio anche ai motori con l’Expo di auto moderne, d’epoca e americane, le moto Yamaha e il modellismo radiocomandato, oltre all’artigianato locale, le mostre fotografiche e artistiche, e le tante associazioni presenti in piazza.

Durante tutta la giornata, i negozi del centro saranno aperti, offrendo ai visitatori un’occasione in più per scoprire l’offerta commerciale e l’atmosfera unica del cuore di Pordenone.

Domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 19, il centro di Pordenone vi aspetta per una giornata di festa, condivisione e scoperta.

Perché “Incontriamoci” è più di un evento: è un invito a vivere insieme la città.