Incontro Basso-Riccardi: parcheggio ospedale e lavori Casa di riposo Villanova

PORDENONE – Al centro dell’incontro di stamane, 28 luglio, il sindaco Alessandro Basso e l’assessore regionale Riccardo Riccardi – in visita in Municipio – hanno parlato di un nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale di Pordenone, della riqualificazione di Casa Serena conseguentemente al completamento della nuova Casa di riposo che sorgerà a Villanova.

​

Spiega il sindaco Basso: «I focus affrontati con l’assessore Riccardi si sono concentrati sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova Casa di riposo di Villanova e sull’interessante proposta progettuale che riguarda Casa Serena. Tutti sapranno che quest’ultima ha due torri che necessitano di una revisione, che sarà possibile quando la Casa di riposo di Villanova sarà predisposta definitivamente. Ci siamo dunque presi avanti – afferma il primo cittadino – ragionando sugli spazi e sulle soluzioni più moderne che riguardano il mondo degli anziani».

​

«La Regione Friuli Venezia Giulia – continua Basso – ha da poco licenziato una norma specifica sul Terzo settore, che comprende anche l’abitare, le autonomie e gli anziani, temi che sono alla base del nostro programma elettorale. Il focus di quest’oggi è stato molto proficuo e ora mi occuperò di curare un progetto che l’assessore Riccardi ha trovato interessante e con il quale ci avvieremo ad un confronto con Giunta, Regione, città e con tutti i soggetti che potranno comporlo».

​

«L’altro grande tema – afferma il sindaco Basso – è quello del parcheggio dell’ospedale: tema che si trascina da tempo ma per la cui risoluzione ora abbiamo avuto un’idea. C’è infatti la possibilità di costruire un grande park nel retro del nosocomio pordenonese, che occupi tutto o in parte gli spazi attualmente destinati ai magazzini comunali. Come si può immaginare, tale soluzione risulta complessa poiché sarà necessario trovare sia lo spazio idoneo al parcheggio che quello di compensazione per il magazzino comunale. Ma stiamo pensando ad un progetto molto ampio, che dev’essere ancora vagliato da tutti i soggetti coinvolti. Intanto, prima di procedere con l’approvazione e con l’iter progettuale, era fondamentale ricevere il via libera dell’assessore Riccardi».

​

La proposta progettuale vedrà coinvolta GSM, sfrutterà le potenzialità del privato, si servirà delle più moderne tecnologie legate alla progettazione e potrebbe anche rappresentare una valida risposta sia per il tema dell’ospedale che dell’occupazione di quel quadrante, sia per gli spazi che per il raggiungimento della città.

​

Conclude il sindaco Basso: «Sono orgoglioso di questo primo tassello, messo in tale direzione per il bene dei cittadini e dell’intera comunità, a servizio inoltre di tutti coloro che vengono da fuori per sottoporsi a cure mediche ed esami specialistici presso il nostro ospedale».