Inner Wheel Club riceve visita Governatrice Distretto 206

PORDENONE – Incontro istituzionale quello di ieri sera, 12 ottobre, dedicato alla Governatrice del Distretto 206 Italia Amelia Sales Vella.

La visita della Governatrice è sempre un avvenimento importante quanto atteso per diversi motivi. Rappresenta un’occasione di condivisione di idee, di progetti e sentimenti, un incentivo a motivare pensieri e comportamenti.

In questo contesto si è voluto dare risalto ai ricordi e trarre esempio dal passato come serbatoio per il futuro.

In particolare è stata conferita la onorificenza Inner Wheel a “Socia benemerita attiva” a Mimma Aprilis, Gabriella Barbieri, Serafina De Marchi e Diana Malossi, socie fondatrici del Club che compie quest’anno 35 anni di vita, per essersi distinte quali esempi di dedizione, generosità e partecipazione.