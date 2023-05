Intelligenza artificiale, usare con cura: convegno il 26

PORDENONE – Con il confronto sul tema “Giornalismo e Intelligenza artificiale, reciproco vantaggio o fine dell’informazione professionale?”, venerdì 26 maggio si chiuderà la 5ª edizione di FUTURO CONTEMPORANEO, l’iniziativa del Circolo della Stampa di Pordenone, quest’anno attuata assieme al Centro Polifunzionale di Pordenone dell’Università di Udine.

Il convegno sarà ospitato nell’aula S1 del Polo universitario di via Prasecco, 3/A, a Pordenone.

L’evento fa parte del Concorso giornalistico annuale “Premio Simona Cigana” e gode del patrocinio dell’Ordine dei giornalisti e di Assostampa del Friuli Venezia Giulia, del Polo tecnologico regionale Alto Adriatico di Pordenone, di Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato Pordenone e Consorzio Universitario di Pordenone.

Obiettivo è il confronto appassionante tra l’informazione fatta dai giornalisti e l’informazione basata sugli algoritmi che sta trovando una diffusione rapidissima con i traguardi più progrediti della cosiddetta Intelligenza artificiale. Come nel convegno del 19 maggio scorso, si terrà conto di un aspetto irrinunciabile: il progresso non è contenibile, così come non può essere negato, resta da vedere il metodo per contenerne e prevenirne gli aspetti negativi.

Occorre infatti evitare che l’informazione, così come tutti gli altri campi di applicazione cadano nelle mani di manipolatori politici ed economici pubblici e privati, oltre che nelle spire della malavita.

L’analisi è stata affidata a specialisti scientifici di alto livello nel diritto, nelle scienze, nelle nuove tecnologie e nell’informazione: Angelo Montanari (professore ordinario del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine, nonché coordinatore dei corsi di laurea pordenonesi), Paolo Moro (professore ordinario del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università di Padova), Roberto Reale (giornalista, scrittore, docente all’Università di Padova in Fenomenologia della comunicazione e dell’evoluzione dei media), Giuseppe Serra (professore associato del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine. Francesco Scolari (Direttore generale del Polo tecnologico Alto Adriatico di Pordenone),