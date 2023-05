Premio Eligio Grizzo al progetto “Adotta un ricercatore” del CRO di Aviano

PORDENONE – Ad un anno dalla scomparsa di Eligio Grizzo le associazioni Tempo Scambio, Casa del Volontariato Socio Sanitario di Pordenone, San Pietro Apostolo, Alpini Sezione Pordenonese, con il Patrocinio del Comune di Pordenone e in accordo con la famiglia Grizzo, hanno promosso un’importante iniziativa in sua memoria.

In una sala consigliare gremita di amici e di associazioni di volontariato, Eligio Grizzo è stato ricordato dalla presidentessa di Tempo Scambio Marina Pedrocco, dalla presidentessa della Casa del Volontariato Sandra Conte, dal presidente dell’associazione San Pietro Apostolo Loris Paolo Rambaldini e del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Pordenone, Ilario Merlin.

Grizzo, già vice presidente della Provincia di Pordenone, vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, è stato una figura importante nella comunità pordenonese, molto presente nel mondo del sociale, sostenendo sempre con forza, competenza ed entusiasmo le iniziative delle associazioni di volontariato.

A ricordarlo il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che a malincuore non ha potuto presenziare alla cerimonia perché indisposto. Legato a Grizzo da una profonda e lunga amicizia, Ciriani lo ha descritto come una persona estremamente umana, disponibile al dialogo e all’ascolto di tutti. «Infatti – aggiunge il sindaco – una delle cose di Eligio che ricordo con maggiore stima, e che dovrebbe essere il tratto distintivo di ogni buon politico, era la lunga fila di persone che ogni mattina si trovava davanti al suo ufficio, desiderosa di parlargli, non sempre su cose inerenti al suo referato.

Proprio questo significa essere a servizio della gente: raccogliere le loro richieste per poi cercare, con umiltà e altruismo, di risolverle. Eligio sapeva bene – conclude Ciriani – che accanto alla burocrazia, alle norme, alle direttive, agli aspetti tecnici ed economici necessari alla costruzione di un piano sociale e sanitario, è indispensabile usare umanità, un valore imprescindibile che conta molto di più della capacità di erogare prestazioni e senza la quale la società risulterebbe sterile, crudele e spietata».

​Per la dedizione che Grizzo possedeva per il prossimo è stato istituito un Premio che porta il suo nome e quest’anno tale riconoscimento è stato assegnato al progetto “Adotta un Ricercatore”. Questo progetto del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha l’obiettivo di investire oggi per avere domani dei validi professionisti che proseguano la loro opera nella ricerca clinico-sperimentale, diventando competitivi anche all’estero.

Per fare ciò è necessario preparare e formare le nuove generazioni, aumentando il numero di studenti supportati da borse di studio o contratti di ricerca, migliorando gli ambienti, allestendo con alta tecnologia i laboratori e offrendo stage di formazione all’estero. Fino ad oggi questo progetto ha permesso di finanziare oltre un centinaio tra borse di studio e contratti di ricerca di diversi livelli e durata a favore di giovani ricercatori.

Il premio è stato consegnato alla direttrice scientifica del CRO Silvia Franceschi presso la sala Consigliare del Comune di Pordenone, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci, che ha sottolineato come l’esempio di Eligio sia ancora tra tutti coloro che l’hanno conosciuto, sempre generoso, instancabile e a servizio dei più svantaggiati.

«Inoltre – ha annunciato Cucci – l’Amministrazione ha proposto di intitolare a lui l’attuale sede della Polizia Locale a Borgomeduna che, dopo un necessario restyling, diventerà sede delle associazioni di volontariato». Proposta, questa, salutata con un applauso scrosciante dalle oltre 70 persone presenti in sala.

Il ringraziamento affettuoso da parte della moglie Doris, delle figlie e dei generi è stato letto dal nipotino Martin.

Eligio Grizzo aveva un motto: “Non lasciamo indietro nessuno”. Per questo ogni anno il 25 maggio lui sarà ricordato attraverso questo premio, che intende portare avanti i suoi valori e principi.