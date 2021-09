Vuoi lavorare nel mondo della grafica e della comunicazione digitale? A Pordenone, qualifica gratuita di Tecnico grafico

PORDENONE – EnAIP Friuli Venezia Giulia presenta un nuovo corso gratuito FSE per diventare Tecnico Grafico, una figura professionale ad oggi molto ricercata ed apprezzata dal mercato del lavoro.

Il corso di formazione, in partenza a Pordenone e della durata di 600 ore, di cui 200 di stage in azienda, ha l’obiettivo di formare un profilo in grado di realizzare progetti grafici, disegni, illustrazioni, lavori di animazione ed elaborati multimediali da utilizzare in ambito artistico, della comunicazione o della pubblicità.

Al termine del percorso, verranno acquisite conoscenze tecnico-professionali quali:

• Progettazione grafica e comunicativa

• Elaborazione digitale delle immagini

• Creazione di illustrazioni vettoriali

• Realizzazione di animazioni

• Realizzazione di modelli e animazioni 3d

• Realizzazione di interfacce grafiche

Il Tecnico Grafico interviene con autonomia sul processo di produzione grafica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, all’organizzazione operativa del lavoro, al monitoraggio e valutazione del risultato. La professionalità potrà evolvere in figure come l’art director o responsabile del reparto grafico.

Le competenze acquisite durante il corso consentiranno di svolgere attività relative al processo di riferimento, con competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.

Tra i principali sbocchi occupazionali si trovano: aziende del settore editoriale, studi di grafica, agenzie di comunicazione, redazioni di giornali e riviste sia cartacee che online, tipografie, aziende e realtà che si occupano della diffusione di contenuti via web.

Oltre alle ore di corso, gli allievi potranno sperimentare quanto imparato con 200 ore di stage in azienda valide per l’inserimento nel mercato del lavoro.

L’avvio corso è previsto per il 18 ottobre nella sede EnAIP di Cordenons. Per consultare il programma dettagliato, verificare requisiti e modalità di iscrizione consultare il sito www.enaip.fvg.it.