Lions Club Pn premia vincitori “Un Poster per la Pace”

PORDENONE – Come oramai si ripete da oltre 20 anni, anche quest’anno 2022/2023, il nostro Club non è mancato al consueto appuntamento con il service “Un Poster per la Pace”, concorso internazionale del Lions International che annualmente coinvolge oltre 600.000 ragazzi di tutto il mondo e che è arrivato alla sua 35ª edizione.

Come è noto, l’iniziativa rientra in un progetto mondiale che, tra i vari scopi di carattere sociale perseguiti, considera prioritario l’impegno a diffondere lo spirito di comprensione tra i popoli: obiettivo, questo, che necessariamente passa attraverso l’educazione dei giovanissimi al valore della pace.

Sul tema della corrente edizione, “Guidare con Compassione”, hanno esercitato immaginazione e creatività circa 580 alunni delle 6 Scuole Medie del territorio:

“G. Lozer” di Torre, “Leonardo da Vinci” di Cordenons, ”Don Bosco” di Pordenone, “Padre Marco D’Aviano” di Aviano, “Cadelli” di Roveredo in Piano e “Colonia Caroja” di S. Quirino.

Alla cerimonia di premiazione, presieduta dalla Presidente Romano Castelletto e condotta da Gianfilippo Renzetti, coadiuvato dal Segretario Marco Anzilotti, sono intervenuti la Presidente di Zona F del Distretto 108 Ta2 Elis Fusari, la rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pordenone Guglielmina Cucci, i Dirigenti delle Scuole partecipanti, gli insegnanti coinvolti nell’iniziativa, molti alunni e famigliari dei premiati e buona presenza di pubblico.

La “Banca Credit Agricole Italia” ha arricchito la premiazione con l’apertura di un libretto di risparmio per giovani primi classificati.

Tra i migliori elaborati pervenuti, accomunati tutti da vivace espressività, la giuria ha scelto di premiare per originalità dell’dea ed immediatezza comunicativa quelli di Cecilia Battistella (Scuola Media G. Lozer), Shagun Rana (Scuola Media Marco D’Aviano), Sara Mucignat (Scuola Media Leonardo da Vinci), Amy De Ros e una menzione speciale a Andrea Pegoraro (I.C. Rovereto in Piano), Lidia Iacoban (Scuola Media di S. Quirino) e Beatrice Spoletini (Scuola Media Don Bosco) che è stata inoltre segnalata dalla Commissione Esaminatrice del Distretto 108 Ta2 (che comprende il territorio del Veneto, con Treviso e Belluno, la regione Friuli).

Tutti i Poster dei premiati e dei due segnalati di ogni scuola sono stati esposti nel Chiostro della Biblioteca Civica gentilmente concessa dal Comune di Pordenone.

La cerimonia è stata allietata dall’intervento musicale di clarinetti e chitarre degli alunni della scuola “G. Lozer”.