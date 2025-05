Iscrizioni aperte per punti verdi comunali

PORDENONE – Si sono aperte giorni fa le iscrizioni per punti verdi comunali, servizi scolastici ed extrascolastici per l’anno scolastico 2025/2026. L’iscrizione ai servizi può essere fatta solo online, utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Punti verdi comunali – Centri estivi

Per l’estate 2025 saranno le scuole dell’infanzia di viale Libertà e di via Fiamme Gialle ad ospitare i due Punti verdi comunali promossi dal Comune di Pordenone, aperti dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 17 e riservati ai minori di un’età compresa tra 3 e 6 anni. Queste le opzioni e i periodi di frequentazione: sei settimane dal 30 giugno all’8 agosto al costo di 297 € oppure quattro settimane consecutive dal 30 giugno al 25 luglio 2025 al costo di 197 €, importi comprensivi di mensa e imposta di bollo. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte da lunedì 28 aprile al 9 maggio 2025.

I posti sono riservati prioritariamente agli utenti residenti a Pordenone, qualora rimangano posti disponibili potranno essere inseriti anche bambini non residenti. Le domande di iscrizione al servizio pervenute saranno accettate in base all’ordine d’arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nelle singole strutture scolastiche.

La struttura scolastica di destinazione indicata nella domanda di iscrizione è da considerarsi come espressione di preferenza. L’ufficio competente, in base alla disponibilità dei posti di ciascuna struttura, potrà proporre ai richiedenti l’assegnazione alla struttura scolastica alternativa.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPa solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione della domanda.

Iscrizioni e informazioni nella pagina: comune.pordenone.it/puntiverdi

Scuolabus

Il servizio di scuolabus è rivolto ai bambini e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e sarà garantito sin dal primo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e sarà erogato per tutta la durata dell’anno scolastico 2025/2026, dal lunedì al venerdì.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPa solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione della domanda. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte da lunedì 28 aprile al 16 giugno 2025. Il servizio viene effettuato solo per le zone di pertinenza dei plessi scolastici. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nei singoli scuolabus.

Iscrizioni e informazioni nella pagina: comune.pordenone.it/scuolabus

Servizi extrascolastici

I servizi extrascolastici di pre-accoglienza, post-accoglienza e doposcuola comprendono attività di

sorveglianza, ricreative, educative, ludiche e sono rivolti agli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

I servizi di pre e post-accoglienza sono dedicati ai bambini che giungono nei plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni e/o vi permangono al termine delle attività scolastiche per un massimo di un’ora da lunedì a venerdì. Sempre dal lunedì al venerdì, quando non è previsto il rientro scolastico, è attivo il doposcuola nella formula “breve” per un massimo di 2 ore o nella formula “completa” per un massimo di 4 ore.

Le domande verranno accolte in ordine d’arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili nei singoli plessi scolastici. Gli iscritti ai servizi di post accoglienza e doposcuola potranno aderire anche al servizio mensa con il pagamento delle relative tariffe. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono aperte da lunedì 28 aprile al 16 giugno 2025.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPa solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione della domanda.

Iscrizioni e informazioni nella pagina: comune.pordenone.it/servizi-extrascolastici

Mensa scolastica

Tutto ciò che riguarda l’iscrizione, il rinnovo, il pagamento del servizio di mensa scolastica e tutte le operazioni connesse, va effettuato tramite l’apposito applicativo online dal portale Genitori o dall’APP “Comunicapp” (disponibile per Android e iOS). Le nuove iscrizioni e i rinnovi per l’anno scolastico 2025/2026 sono possibili da lunedì 28 aprile al 10 luglio 2025.

Iscrizioni e informazioni nella pagina: comune.pordenone.it/mensascolastica

Commenta l’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano: «Anche quest’anno l’assessorato all’Istruzione del Comune di Pordenone offre numerosi servizi per i bisogni delle famiglie. In particolare con l’apertura delle iscrizioni per i punti verdi comunali e in contemporanea raccogliendo le iscrizioni per i servizi di scuolabus, mensa scolastica, pre e post accoglienza e doposcuola. Un’offerta completa che non vuole pesare sulle famiglie lasciando il costo economico invariato rispetto all’anno precedente. Auguro a tutte le famiglie e ai ragazzi una felice conclusione dell’anno scolastico e un buon proseguimento nelle strutture di accoglienza proposte per l’estate».