Its Alto Adriatico, corsi post diploma 2023-25

PORDENONE – L’Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico, di cui il Comune di Pordenone è socio, è un’eccellenza formativa consolidata nell’ambito dell’alta specializzazione tecnologica rivolta all’innovazione, all’informatica e al mondo digitale.

Sono aperte le selezioni dei candidati a sei corsi biennali full time ICT (Information and Communication Technologies), previsti in avvio a ottobre 2023 in Coud developer, Digital solutions 4.0, Frontend developer, Cybersecuruity, Web analytics, Metaverso e Digital Twins.

Per poter frequentare uno dei corsi ITC è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, superare le prove di selezione e perfezionare l’iscrizione con tutta la documentazione richiesta da bando reperibile online.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni è di almeno 48 ore prima della data di svolgimento della sessione.

Le prove di selezione si svolgeranno lunedì 17 luglio alle ore 9:00 al Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro per il corso Metaverso e Digital Twins. In caso di posti vacanti, una sessione integrativa si terrà lunedì 18 settembre.

Mercoledì 19 luglio alle ore 9:00 al Consorzio universitario di Pordenone si terrà la selezione per i cinque corsi ICT che si terranno a Pordenone. In caso di posti vacanti, una sessione integrativa si terrà lunedì 18 settembre.

La selezione ai corsi prevede tre prove: test di lingua inglese (breve comprensione del testo e 10 domande a risposta multipla); test per le competenze ICT (27 domande a risposta multipla su competenze logico-matematiche, digitali, ICT); colloquio motivazionale.

Didattica laboratoriale, 800 ore di stage in azienda, contratto di apprendistato, docenti provenienti dal mondo del lavoro, sono alcune delle caratteristiche che garantiscono ai percorsi di ITS Alto Adriatico tassi di occupazione, coerenti con il titolo di studio, oltre il 90%.

Una scelta altamente qualificata che valorizza i giovani talenti, consentendo di studiare in laboratori all’avanguardia, entrare in diretto contatto con aziende e professionisti del territorio, acquisire competenze di alto profilo, conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia e in Europa, a fronte di una spesa di iscrizione molto contenuta.

È nella capacità di progettare con le imprese i percorsi che l’ITS riesce a colmare il disallineamento con le competenze richieste dal mondo del lavoro.

Al centro delle prospettive di evoluzione del territorio, baricentro di riferimento a livello nazionale e punto di continuità e contatto tra scuola e università, l’ITS risponde alla domanda di implementazione imprenditoriale nel mondo delle categorie economiche ed aziendali.

Il 95% degli studenti trova lavoro nei primi 6 mesi dopo il diploma nell’ambito ICT, un ambito con enormi possibilità di crescita personale e professionale che garantisce spesso una buona retribuzione già dal primo contratto.

Ulteriori informazioni sul sito www.itsaltoadriatico.it/i-nostri-corsi/ oppure contattando: 0434 1697221, [email protected]