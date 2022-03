Jeff Beck, tra i più grandi chitarristi di sempre, il 20 luglio al Pn Blues Festival

PORDENONE – Alla 31° edizione del PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL arriva uno dei più grandi chitarristi di sempre: JEFF BECK in concerto mercoledì 20 luglio alle ore 21:15, al Parco San

Valentino, con uno special guest che verrà annunciato nelle prossime settimane.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 22 marzo su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.

JEFF BECK ha annunciato un tour europeo che inizierà a maggio con alcune date nel Regno Unito e che lo porterà anche a luglio al Pordenone Blues Festival & Co., rassegna musicale tra le più famose in Europa.

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto 8 incredibili Grammy Awards, è stato inserito da Rolling Stone al 5° posto della classifica tra i “100 più grandi chitarristi di

tutti i tempi” ed è entrato a far parte nella Rock & Roll Hall of Fame due volte, una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista.

Nell’estate del 2016, il virtuoso della chitarra Jeff Beck ha celebrato i suoi cinque decenni di musica con uno straordinario concerto al famoso Hollywood Bowl, da cui sono stati realizzati

un album e un film del live “Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl”, entrambi molto acclamati dalla critica. Durante i due anni di assenza dalle scene a causa della pandemia, Jeff ha lavorato su un nuovo album, che verrà pubblicato prossimamente.

PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL

JEFF BECK plus very guest

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022

PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE (PN)

ORARI

18:00 Apertura porte + Food & drink area

21:15 Inizio Concerto

PREZZO BIGLIETTI ON LINE

€ 40,00 + d.p.

Circuito di prevendita:

Ticketone – www.ticketone.it

ORGANIZZAZIONE:

ASSOCIAZIONE PORDENONE GIOVANI