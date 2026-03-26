“La Chianca”, il noir che conquista: a Pordenone una serata di letteratura e riflessione

PORDENONE – Una serata intensa e coinvolgente ha acceso i riflettori sulla letteratura noir con la presentazione del libro “La Chianca” di Giovanni Taranto. Un appuntamento capace di catturare l’attenzione del pubblico, trasportandolo tra le atmosfere cupe e affascinanti tipiche del genere, ma anche stimolandolo a riflettere sui temi più profondi dell’opera.

A guidare il dialogo è stata l’avvocata Piera Tartara, che con competenza e sensibilità ha saputo accompagnare gli spettatori dentro la trama e le suggestioni del romanzo. Ne è nato un confronto ricco di spunti, capace di valorizzare tanto la scrittura dell’autore quanto la partecipazione attiva del pubblico.

L’iniziativa, curata con grande attenzione da Pordenoir si conferma un esempio virtuoso di promozione culturale sul territorio, grazie alla capacità di creare eventi partecipati e di qualità.

Un ringraziamento speciale va all’assessore al Commercio del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto per la sua presenza, ad Alessandro Pazzaglia presidente di Pordenoir, con gli altri componenti Francesca Fadalti, Maurizio Pertegato e Silvia Saitta e a Franca Benvenuti per la Fondazione Giovanni Santin, il cui contributo ha reso possibile una serata così stimolante e riuscita.