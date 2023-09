La città si veste a festa per Pnlegge: negozi aperti e concorso vetrine

PORDENONE – La città si prepara al meglio per accogliere, come ogni anno, la 24^ edizione di Pordenonelegge, il festival della letteratura che si apre oggi fino al prossimo weekend. Non solo cultura ma anche tanta curiosità e interesse per un evento che va oltre i confini nazionali e che fa sperare, anche per esercenti e operatori commerciali, in un’edizione da record per un festival popolare in quanto non richiede il biglietto d’ingresso.

Ad accompagnare la festa della città sono le vetrine e le strade, tutte in tema di leggerezza, con le piume a fare da sfondo e i fili da pesca, che riescono a simulare il fluttuare leggero nell’aria. Un’occasione importante per i commercianti e albergatori che hanno modo di farsi conoscere da nuovi clienti e dare accoglienza e ospitalità. Ecco che Ascom-Confcommercio invita i negozianti a tenere aperto nei giorni del festival, soprattutto domenica.

Concorso vetrine. Sono 25 gli esercizi commerciali che hanno aderito al concorso ‘Vetrine in giallo’, iniziativa promossa da Sviluppo e Territorio e Ascom-Confcommercio.

Il tema di quest’anno trattato dai commercianti per allestire con estro e idee innovative le vetrine, è la parola ‘leggere’, che, a seconda dell’accento, ha preso la caratteristica della piuma e della pagina del libro.

Le premiazioni della miglior vetrine si terrà sabato a mezzogiorno a palazzo Montereale Mantica, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Elena Ceolin, dei presidenti di Confcommercio Fabio Pillon e di Alberto Marchiori per Sviluppo e Territorio.

Questo l’elenco delle attività che partecipano al concorso e che ha coinvolto il centro storico, da corso Garibaldi a corso V. Emanuele, passando per via Mazzini, pizza XX Settembre, via Beato Odorico e via Cavallotti: Mascherin, Fm exclusive, G Concept, Bakhoor profumeria, La vecia osteria del moro, Falconeri, Gioielleria Biscontin, Ottica Capello (piazza XX), Ottica Capello (corso Garibaldi), Visionottica Peruz, Mazzini 47, Borgo 13 bistrot, Vert, Assinaonis Via B. Odorico, Cucina 33, Ubik, Blondies, Falcomer abbigliamento, Was concept store, Peratoner, Ferronato, Fielmann, Bortolus Immobiliare, farmacia Alla Fede, Paola Zuin Venezia.