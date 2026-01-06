La città sventola il Tricolore: Bersaglieri e studenti uniti nel segno dei valori civici

PORDENONE – Una bandiera lunga 85 metri ha attraversato le vie di Pordenone, portando con sé il simbolo dell’identità nazionale e un forte messaggio di coesione civile. La sfilata dei bersaglieri, che ha coinvolto studenti, famiglie e cittadini, si è intrecciata con un progetto educativo promosso dagli stessi bersaglieri nelle scuole, culminato oggi con la premiazione dei migliori elaborati degli alunni partecipanti.

«Un momento di grande valore simbolico e civile per la nostra comunità», ha commentato la consigliera regionale Orsola Costanza (FdI), presente all’iniziativa.



Costanza ha voluto sottolineare «il significato profondo del Tricolore come emblema dell’identità nazionale e dei principi fondanti della Repubblica – libertà, responsabilità, solidarietà e rispetto delle istituzioni – sanciti dalla Costituzione».

«I diritti che la bandiera rappresenta – ha aggiunto – vivono pienamente solo se accompagnati dai doveri e da quel principio di reciprocità che la Carta costituzionale pone alla base del vivere comune.

Il Tricolore non è soltanto un simbolo da celebrare, ma un impegno quotidiano alla responsabilità civile e al rispetto dei valori che tengono unito il nostro Paese».

Concludendo, la rappresentante di Fratelli d’Italia ha rimarcato l’importanza del coinvolgimento delle scuole e del ruolo dei bersaglieri nell’educazione civica:

«L’educazione ai valori e ai simboli nazionali è uno strumento prezioso per formare cittadini consapevoli e partecipi della vita democratica, rafforzando il legame tra memoria, identità e futuro».