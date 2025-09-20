28.9 C
Pordenone
sabato , 20 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La dimensione sociale del cohousing, a pordenonelegge con 50&Più

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un modello abitativo nato in Scandinavia negli anni sessanta del XX secolo e diffusosi in Europa del nord, in Australia, Stati Uniti e Giappona e ora, gradualmente, anche in Italia. E’ il cohousing un esempio progettuale che combina l’autonomia dell’abitazione privata e la condivisione di spazi e servizi comuni da parte di un gruppo limitato di nuclei familiari, ma mantenendo la privacy.

Un tema che ha destato particolare interesse nell’incontro di approfondimento promosso dal sistema 50&Più (sodalizio provinciale che promuove lo sviluppo culturale e sociale in età matura) a pordenonelegge.

Del cohousing ne hanno parlato Valerio Maria Urru e Marco Trabucchi (moderati dal giornalista Lorenzo Cardin) autori, fra gli altri, del libro “Partecipazione, fondamento per il benessere e la coesione sociale”. I relatori hanno spiegato come questa soluzione abitativa è stata pensate per «anziani autosufficienti che non vogliono rinunciare alla compagnia e al supporto reciproco, contrastando la solitudine e l’emarginazione. Un modello che mira a migliorare la qualità della vita, riduce le spese e, soprattutto, promuove la collaborazione tra persone e comunità».

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di 50&Più Ezio Bordelot, unitamente al direttivo, per l’impegno svolto nel sostenere il festival letterario

Nella foto, il gruppo 50&Più con gli autori.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.