PAFF!… in maschera, il 25 febbraio e il 1° marzo visite guidate al buio

PORDENONE – Pronti per Carnevale? PAFF! sì. Palazzo Arti Fumetto Friuli ha in programma una doppia, suggestiva visita guidata alla mostra MŒBIUS – Alla ricerca del tempo dedicata a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni: venerdì 25 febbraio e martedì 1° marzo, dalle 18 alle 19 tutti in maschera e muniti di pila per scoprire l’arte del visionario fumettista, nella più ampia esposizione a lui dedicata in Italia.

A guidare i giovani esploratori tra le opere da scoprire in un’atmosfera unica ci sarà Mara Prizzon di Eupolis. Bimbe e bimbi possono eventualmente essere accompagnati dai genitori (la pila si deve portare da casa).

Per questa esposizione, le visite guidate per tutti proseguono nel weekend: sabato 26 e domenica 27 alle 11 e alle 16 Roberto Fratantonio accompagnerà i visitatori in un percorso arricchito da informazioni e curiosità della durata di circa un’ora.