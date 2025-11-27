0.7 C
Pordenone
venerdì , 28 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Neonis riceve il Bor nel remake della finale di serie D 2023/24

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Dopo il bis di successi nelle ultime due trasferte a Spilimbergo e Trieste, la capolista Neonis torna sabato alle 19 tra le mure amiche della bombonera di Vallenoncello.

Gli ospiti sono i carsolini del Bor, al momento ultimi in graduatoria, per il più classico dei testacoda. È il match delle strisce: vincente (6 successi) quella della Neonis, perdente (5 ko) quella dei triestini.

La sfida, che sarà diretta da Carbonera di Cervignano del Friuli e Lanzolla di Trieste, è il remake della finale di serie D che a giugno 2024 decretò la promozione delle Aquile in serie C.

La Neonis lo affronterà al completo, con l’unica eccezione del lungo degente Girardo che sta completando la riabilitazione e dovrebbe rientrare per la trasferta di San Daniele, sabato prossimo.

Sulla carta il match appare abbastanza segnato: i carsolini non solo non hanno mai portato a casa il referto rosa nelle loro cinque trasferte, ma di media hanno perso con uno scarto medio di quasi 20 punti, mentre i padroni di casa a Vallenoncello hanno uno scarto medio di +6. Si parte quindi da +26 per la Neonis, ma per fortuna nel basket giocano persone, e non numeri.

Le Aquile dovranno quindi tenere alta la concentrazione, per evitare pericolose picchiate.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.