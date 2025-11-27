La Neonis riceve il Bor nel remake della finale di serie D 2023/24

Dopo il bis di successi nelle ultime due trasferte a Spilimbergo e Trieste, la capolista Neonis torna sabato alle 19 tra le mure amiche della bombonera di Vallenoncello.

Gli ospiti sono i carsolini del Bor, al momento ultimi in graduatoria, per il più classico dei testacoda. È il match delle strisce: vincente (6 successi) quella della Neonis, perdente (5 ko) quella dei triestini.

La sfida, che sarà diretta da Carbonera di Cervignano del Friuli e Lanzolla di Trieste, è il remake della finale di serie D che a giugno 2024 decretò la promozione delle Aquile in serie C.

La Neonis lo affronterà al completo, con l’unica eccezione del lungo degente Girardo che sta completando la riabilitazione e dovrebbe rientrare per la trasferta di San Daniele, sabato prossimo.

Sulla carta il match appare abbastanza segnato: i carsolini non solo non hanno mai portato a casa il referto rosa nelle loro cinque trasferte, ma di media hanno perso con uno scarto medio di quasi 20 punti, mentre i padroni di casa a Vallenoncello hanno uno scarto medio di +6. Si parte quindi da +26 per la Neonis, ma per fortuna nel basket giocano persone, e non numeri.

Le Aquile dovranno quindi tenere alta la concentrazione, per evitare pericolose picchiate.