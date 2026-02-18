Donne Protagoniste al via il 21 febbraio a Porcia, dedicata ad Alessandra Santin

PORCIA – Sabato 21 febbraio alle 11.00 al Casello di Guardia di Porcia prenderà il via la XVIII edizione di DONNE PROTAGONISTE con l’inaugurazione della mostra “Soglia o confine: viaggi nel contemporaneo. Viaggi visivi e interiori oltre la soglia”, ideata e curata da Alessandra Santin, che l’Amministrazione Comunale ha scelto di dedicare alla figura della critica d’arte recentemente scomparsa.

Il viaggio, fil rouge dell’intera rassegna 2026, è stato per Alessandra Santin fonte di ispirazione per la scrittura dei testi critici intensi e profondi, dedicati alle opere di Cinzia Li Volsi, Augusto Murer e Simone Prudente che si muovono tra la soglia e il confine, là dove iniziano o si interrompono viaggi fisici ed esistenziali.

Le opere dei tre artisti, come ha scritto Santin, “portano oltre i confini del visibile, nei deserti dell’anima, dove il silenzio parla e le domande prendono forma. Sculture, trame e immagini raccontano un’umanità in movimento, fragile ma ancora capace di cercare.”

Nel cuore di “Donne Protagoniste 2026” l’arte si fa voce delle domande, sguardo divergente, rivoluzione poetica. Un invito a oltrepassare la soglia, per ritrovare ciò che abbiamo smesso di cercare.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS, ha ottenuto il logo “Pordenone – Verso la Capitale italiana della Cultura 2027 e il patrocinio di: Commissione Regionale Pari Opportunità e Ordine dei Giornalisti FVG.

Realizzata in collaborazione di: Amici di P.AR.CO, Associazione ERMA – Museo Augusto Murer, Cantina Principi di Porcia, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, Proporcia, Sorsi e Percorsi, Theke.

Orari di apertura: dal 21 febbraio al 22 marzo

Sabato (16-19), domenica (10-12/16-19)

Possibilità di visite guidate per adulti e scuole su prenotazione: tel. 0434 596920

e-mail: [email protected]

Franca Benvenuti