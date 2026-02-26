Grande partecipazione al convegno Fidapa sui diritti dei bambini

PORDENONE – Il convegno svoltosi nel pomeriggio di ieri 25 febbraio, nella Sala Convegni dell’Associazione ProPordenone, organizzato dalla FIDAPA BPW ITALY -Pordenone sul tema della “CULTURA DEI DIRITTI: IL DIRITTO DI VIVERE” (ovvero I Diritti Violati dei Bambini alla Vita, Aspetti legislativi e misure preventive e di solidarietà), ha suscitato molto interesse ed ha visto una folta partecipazione di pubblico, tra cui insegnanti ed allievi dell’I.I.S. “F. FLORA” di Pordenone.

Sono intervenute nei saluti iniziali la Presidente Fidapa, Sonja Pin, che ha sottolineato l’impegno decennale della FIDAPA nel campo dei diritti delle Bambine e dei Bambini, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Pari opportunità, Welfare, Salute, Disabilità e Politiche Europee, Guglielmina Cucci che ha espresso il suo ringraziamento per iniziative come queste che amplificano il lavoro svolto dai Servizi del Comune e dall’AS FO.

Nell’introdurre la trattazione la Vicepresidente Fidapa, Antonietta Di Paola, moderatrice e coordinatrice del Convegno, ha evidenziato l’importanza per ogni cittadino di scegliere le cause dei diritti umani, specialmente quando si tratta della parte più importante e delicata dell’umanità, i bambini, oggi sempre al centro di cronache internazionali che li vedono vittime di abusi, sfruttamento, violenza e mancanza di cure.

Si ringraziano per il patrocinio il Comune di Pordenone e Pordenone Verso Capitale della Cultura Italiana 2027, ed altresì i partners Fondazione Giovanni Santin ETS, Panathlon, Lady Avventura e Take Care Kids.

Un particolare ringraziamento al Presidente Giuseppe Pedicini dell’associazione ProPordenone per la concessione della Sala Convegni.

Hanno reso la trattazione coinvolgente e di altissima qualità i relatori dei vari ambiti che hanno offerto con professionalità e competenza aspetti diversi del tema: gli avvocati Manuela Zanussi e Morena Cristofori, la presidente UNICEF FVG Lauretta Carlon, le dottoresse Donatella Miniutti (Ambito Noncello) e Patrizia Cicuto (AS FO), il Dirigente Scolastico e scrittore prof. Fabio Muccin, la prof.ssa Daniela Dose (scrittrice, formatrice), la dott.ssa Elisa Bozzolan (educatrice e volontaria di Take Care Kids), la Presidente del Gruppo Lady Avventura, Romanina Santin.

Siamo sicuri che eventi come questi siano lievito di consapevolezza e riflessione per le nostre coscienze e che portino a guardare al prossimo più da vicino, con spirito di accoglienza e solidarietà.

Antonietta Maria Di Paola