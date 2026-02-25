12.6 C
Cortella “Strade maestre: il coraggio di cambiare passo” il 28 a Porcia

PORCIA – Sabato 28 febbraio alle 18.00 nella Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive 3, sarà ospite della rassegna Donne Protagoniste Roberta Cortella, autrice, regista e sceneggiatrice di documentari e docu-serie a tema sociale, storico e ambientale, insegnante e guida ambientale escursionistica. Tutti i suoi lavori hanno un fil rouge… “il cammino come strumento educativo e di reinserimento sociale per i giovani” progetto per il quale ha ricevuto il premio Percorsi Awards 2025.

Oggi è tra le fondatrici, oltre che una delle sue guide/insegnanti, di Strade Maestre, progetto educativo incentrato sullo svolgimento di un intero anno scolastico sui Cammini e i sentieri di diverse regioni d’Italia. Un modo di fare scuola beneficiando del patrimonio di itinerari del nostro Paese, attraverso gli incontri reali, le persone, i tesori naturali e culturali che offrono lo spunto educativo per gli insegnanti e una straordinaria opportunità per gli studenti.

Cortella in dialogo con Franca Benvenuti, curatrice della rassegna, parlerà del suo percorso professionale che, come lei stessa afferma, si snoda come un sentiero che intreccia creatività, educazione e scoperta del mondo

L’incontro, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS, ha ottenuto il logo “Pordenone – Verso la Capitale italiana della Cultura 2027 e il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità e dell’Ordine dei Giornalisti FVG. È realizzato in collaborazione con: Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, Conceria Pietro Presot Srl, FIDAPA sez. di Pordenone, Lions Club Porcia, Panathlon Club Pordenone, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

