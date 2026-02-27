Newsweek, i migliori ospedali al mondo. In Italia Udine batte Pordenone

FVG – Il ranking pubblicato il 25 febbraio dalla rivista Newsweek, in collaborazione con la piattaforma dati globale Statista su oltre 216mila ospedali nel mondo per qualità e servizi ha portato a selezionare quelli che vengono definiti i ‘World’s Best Hospitals 2026’, le 250 migliori istituzioni sanitarie a livello mondiale. E sono 13 le bandierine tricolore che sventolano lungo la classifica.

Per trovare il primo ospedale italiano bisogna scorrere fino al 33esimo posto, al quale si colloca il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il suo è il miglior risultato di un ospedale italiano a livello mondiale in otto edizioni di questo ranking. Fra le strutture del Belpaese al top nel mondo figurano poi ben 5 ospedali della Lombardia, fra cui il Niguarda di Milano. Per quanto rioguarda la sola classifica italiana, invece, sono state 133 le strutture sanitarie prese in considerazione e il Friuli Venezia Giulia si attesta al 39esimo posto con l’ospedale di Udine e a seguire al 48esimo posto il nosocomio Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Posizione di metà classifica, insomma, che collocano la sanità regionale in un discreta posizione, ma longtano dagli standard internazionali.

Al primo posto per la sola Italia figura il Policlinoco Gemelli di Roma, seguito dal Niguarda di Milano; l’Humanitas di Rozzano; il San Raffaele di Milano e il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. La sola Emilia-Romagna ha ben 33 strutture sanitarie in classifica nazionale. Trieste è solo 107esimo; ultimo in classifica italiana è l’Esine di Breno in provincia di Brescia.

Anche nella nuova edizione della graduatoria le strutture statunitensi si confermano al top. In ogni caso gli ospedali italiani confermano la presenza di eccellenze internazionali nella Top 250 mondiale, guidati da Gemelli e Niguarda, mentre i migliori ospedali europei includono Karolinska (Svezia), Charité (Germania) e Pitié-Salpêtrière (Francia). Nella classifica mondiale questi i primi cinque: 1° – Mayo Clinic in Minnesota; il Toronto General Hospital; il Cleveland Clinic in Ohio; il Karolinska Universitetssjukhuset primo europeo a Stoccolma e il Massachusetts General Hospital negli Stati Uniti.

Al.Rin.