7.9 C
Pordenone
martedì , 4 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Pac del futuro, prospettive e scenari per il post 2027, il 18 in Fiera

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Il 18 novembre, in Fiera a Pordenone, per “Agridata Incontra” si terrà “LA PAC DEL FUTURO. Prospettive e scenari per il post 2027”, incontro gratuito di formazione per aziende e professionisti del mondo agricolo (iscrizioni: app MyAgridata o www.agridatasrl.com).

I relatori saranno Angelo Frascarelli, Professore associato Università degli Studi di Perugia, esperto di economia agraria e PAC, già presidente di ISMEA, il fondo che fa da garanzia con le banche per il mondo agricolo, e direttore CESAR: “Le novità della PAC (Politica Agricola Comune) per la campagna agraria 20025-26 e la nuova PAC 2028-2034”; Danilo Pirola, Direttore UNICAA; Gabriele Iacolettig, Direttore del Servizio sviluppo rurale Regione FVG.

Interverranno Gianfranco Pilosio, Direttore Generale BCC Pordenonese e Monsile, e Osvaldo Del Bosco, Amministratore Agridata srl. Il 16 luglio la commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2028-2034: per la PAC (Politica Agricola Comune) post 2027 risorse per 300 miliardi di euro, 80 miliardi in meno rispetto alla precedente.

I punti chiave della relativa prima bozza sono l’abolizione dei titoli PAC, la creazione di un tetto al contributo massimo pari a 100.000 euro, il potenziamento del sostegno ai giovani agricoltori, il pagamento accoppiato (carne bovina, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine e caprini, ecc.) e misure a favore del benessere animale.

Il mondo dell’ agricoltura è in continua evoluzione e si arricchisce di nuove prospettive, visioni e contributi: l’ agricoltura biologica integrata; le colture mellifere a favore delle api; quelle di soja e leguminose; il benessere animale; i premi latte; lo scambio delle quote carbone tra industria (inquinante) e agricoltura (poco inquinante); le assicurazioni che rimborsano 50% dei danni;…

L’ UE vuole arrivare all’ autosufficienza, diminuisce i fondi per farlo, ma non la burocrazia per ottenerli, tra scadenze, requisiti e percorsi a ostacoli complessi, anche per quelli nazionali o regionali.

Il Fascicolo Aziendale, obbligatorio per tutte le aziende del settore, lo Schedario Viticolo, il Quaderno di campagna elettronico, i controlli serrati per un comparto strettamente connesso al benessere umano e ambientale: questo e altro rendono formazione e consulenza imprescindibili.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.