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Pordenone canta: un evento musicale da non perdere il 21 maggio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il 21 maggio all’ Auditorium Concordia alle ore 20.30, Pordenone si prepara a vivere un momento di grande musica e condivisione con l’evento intitolato “Pordenone canta”, organizzato dall’associazione Fidapa e dal coro Ensemble Fidapa Angela Mormile, in collaborazione con numerosi sponsor locali.

Un’occasione speciale per celebrare il talento e la passione musicale del territorio, inserita nel calendario degli eventi che anticipano la designazione di Pordenone a Capitale della Cultura.
Il concerto si svolgerà grazie al patrocinio del Comune di Pordenone e vedrà la partecipazione di diversi cori del territorio, offrendo un ricco programma di performance corali e musicali sulla storia della canzone italiana.

La manifestazione rappresenta un momento di unione e valorizzazione delle eccellenze culturali locali, promuovendo la musica come strumento di integrazione e crescita civica.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, invitiamo il pubblico a partecipare numeroso per condividere questa esperienza musicale. Vi aspettiamo il 21 maggio per ascoltare, emozionarsi e celebrare insieme la bellezza della musica a Pordenone.

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