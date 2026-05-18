Pordenone, il nuovo volto di Centro Valle parte dall’Agenzia delle Entrate

PORDENONE – Non è soltanto un trasloco di uffici pubblici. Con l’apertura della nuova sede dell’Agenzia delle Entrate in via della Vecchia Ceramica 1/A, inaugurata il 18 maggio, prende forma il primo intervento concreto del futuro Polo universitario di Pordenone. Un passaggio simbolico e operativo insieme, destinato a cambiare il volto del Centro direzionale “Valle”, che nei prossimi anni diventerà uno dei principali poli universitari e urbani della città.

Dal 18 maggio 2026 l’Ufficio Territoriale di Pordenone e l’Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate sono infatti pienamente operativi nella nuova sede. Contestualmente vengono lasciati gli storici spazi di via dei Giardini Cattaneo, liberando così parte dell’area di Centro Valle che sarà riconvertita per ospitare nuove funzioni universitarie.

L’operazione è il risultato di un lavoro condiviso tra Comune di Pordenone, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Inps, Inail e Agenzia del Demanio, coordinati attraverso un protocollo d’intesa e una cabina di regia comune. Un percorso avviato due anni fa e che ora entra nella fase più visibile.

Per il sindaco Alessandro Basso si tratta di «una tappa importante all’interno di un percorso molto più ampio di rigenerazione urbana e di trasformazione dell’area di Centro Valle». Il primo cittadino ha richiamato il progetto riassunto nello slogan “da Bronx a Centro Valle”, con l’obiettivo di «restituire pienamente alla città un’area strategica, riportandola alla sua funzione originaria e integrandola in una visione moderna di sviluppo urbano».

Anche la Regione Friuli Venezia Giulia considera il trasferimento un passaggio decisivo nel rilancio dell’area. L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha ricordato il sostegno condiviso con Governo, Comune e Consorzio universitario al progetto di riqualificazione del Centro direzionale Galvani, oggi Valle Center, «per restituire nuova vitalità a un’area strategica della città». Un percorso che proseguirà con la realizzazione dei nuovi spazi destinati proprio al Consorzio universitario.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha definito il trasferimento «il primo tassello» di un’operazione resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e coordinata dalla Prefettura. Ciriani ha ringraziato il personale coinvolto nel trasferimento, sottolineando l’obiettivo comune di «rendere la nostra città più bella, più accogliente e anche più moderna».

Soddisfazione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il direttore regionale Vincenzo Gentile ha parlato di «un grande esempio di sinergia delle istituzioni», definendo la nuova sede «molto bella» e pienamente allineata agli standard più moderni dell’amministrazione finanziaria.

L’inaugurazione della sede di via della Vecchia Ceramica rappresenta quindi molto più di un cambio di indirizzo: è il primo passo concreto della trasformazione di Centro Valle e dell’ambizione di Pordenone di diventare sempre più una città universitaria moderna e integrata.