La Pesistica Pordenone vola agli Europei con Bomben e Battistetti

PORDENONE – La città di Durazzo, in Albania, ospiterà dal 28 ottobre al 4 novembre i Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi, una delle manifestazioni più importanti a livello continentale per le categorie giovanili. A rappresentare l’Italia ci saranno anche due atlete legate alla Pesistica Pordenone: Eleni Battistetti, classe 2004, e Martina Bomben, classe 2002, attualmente in forza al Gruppo Sportivo Esercito, ma tuttora allenata a Pordenone, dove ha mosso i primi passi nella pesistica.

Per entrambe si tratta di una convocazione prestigiosa, che conferma il livello tecnico raggiunto e il valore del lavoro svolto nella palestra pordenonese.

Elisa Crovato, allenatrice della Pesistica Pordenone e tecnico della nazionale, ha commentato: “Gli Europei saranno in Albania. Sono in forma tutte e due, quindi ci aspettiamo buoni risultati. Ovviamente si tratta di un Europeo con categorie nuove, perciò bisogna vedere che categorie sceglieranno le avversarie. La trasferta si preannuncia interessante perché ci saranno in gara davvero tanti talenti italiani, quindi siamo pronti a farci stupire”.

Martina Bomben reduce dal podio al Cairo

Martina arriva all’appuntamento europeo dopo aver ottenuto un’ottima seconda posizione alla Coppa del Mediterraneo, disputata al Cairo dal 17 al 20 settembre. Nella gara senior del 18 settembre ha totalizzato 259,36 punti Sinclair (78 kg nello strappo e 98 kg nello slancio), sfiorando il gradino più alto del podio. L’organizzazione ha premiato ufficialmente solo i primi classificati, ma la prestazione resta di altissimo livello. Nella classifica per nazioni, l’Italia si è piazzata seconda dietro l’Egitto e davanti alla Libia.

La Pesistica Pordenone continua così a portare i propri talenti su palcoscenici internazionali, confermando la solidità del lavoro svolto con il settore giovanile.