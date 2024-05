“La vetrina di Pordenone with love”, BLLICE, l’azienda che crede nell’eccellenza femminile

PORDENONE – È ripresa oggi, 2 maggio, grazie alle attività di promozione di TEF, la società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, l’iniziativa “La vetrina di Pordenone with love” finalizzata a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

Nei locali dell’ente, alla fine del centralissimo corso Vittorio Emanuele, accanto a palazzo Montereale Mantica, sede di rappresentanza camerale, è ospitata la BLLICE di Azzano Decimo che esporrà le proprie produzioni sino al 29 maggio. L’azienda è nata dal sogno di un uomo che ha sempre creduto nell’eccellenza delle donne.

«Franco Boz – scrivono i proprietari – non ha potuto vedere il suo progetto prendere forma, lo ha reso realtà colei che lo ha sempre affiancato nella vita, Nathalie. Il nostro nome, BLLICE, rappresenta stilisticamente la parola “BIELECE”, che in friulano significa bellezza. Siamo orgogliosi di presentare un marchio dai valori solidi, impegnato nella creazione di prodotti di alta qualità, intramontabili, distinti per eleganza e comfort. La nostra meticolosa selezione di materiali pregiati e la produzione che avviene esclusivamente in Italia – aggiungono – garantiscono il rispetto delle tradizioni artigianali locali e assicurano la qualità dei materiali impiegati».

Il temporary shop osserverà i seguenti orari: mercoledì/sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.