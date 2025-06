Laboratori spesa simulata senza glutine, Coop Alleanza 3.0 e Aic Fvg insieme

PORDENONE – Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia, promuove un progetto di educazione al consumo consapevole dedicato all’alimentazione senza glutine.

L’iniziativa consta in una serie di laboratori di “spesa simulata” all’interno di alcuni negozi della Cooperativa in Friuli Venezia Giulia, pensati per offrire un’esperienza formativa direttamente sul campo.

Il primo incontro si svolgerà il 14 giugno presso l’Ipercoop Meduna di Pordenone con inizio alle 14.30; seguiranno, nel corso dell’autunno, altri tre appuntamenti: alla Coop Pradamano di Udine, alla Coop di Largo Roiano a Trieste, e all’ipercoop Tiare di Villesse in provincia di Gorizia.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire un supporto concreto alle persone celiache e alle loro famiglie, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire il tema dell’alimentazione senza glutine. In un mercato in continua evoluzione, dove l’offerta cresce, la corretta informazione rappresenta una tutela essenziale. Per partecipare ai laboratori, offerti gratuitamente, è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo [email protected].

I laboratori sono pensati per fornire, attraverso un approccio esperienziale, gli strumenti necessari per affrontare la spesa senza glutine in modo informato e sicuro. I partecipanti – organizzati in piccoli gruppi – saranno coinvolti in un’attività pratica di selezione dei prodotti tra gli scaffali, partendo da liste tematiche e confrontando le caratteristiche dei prodotti convenzionali e quelli gluten-free. A seguire, una sessione collettiva permetterà di analizzare criticamente le scelte effettuate, con un focus sulla lettura consapevole delle etichette, sull’interpretazione dei claim e sulla comprensione delle strategie espositive più diffuse.

“Con questa iniziativa – dichiara Alice Podeschi, Direttrice Relazioni e ingaggio Soci e Stakeholder Coop Alleanza 3.0 – vogliamo rafforzare il nostro impegno verso un’informazione chiara, accessibile e vicina alle reali esigenze dei consumatori. Educare alla lettura delle etichette, comprendere i bisogni di chi vive condizioni alimentari specifiche come la celiachia, significa mettere in pratica i valori cooperativi di tutela, inclusione e partecipazione. Lavorare insieme ad AIC FVG ci permette inoltre di dare maggiore solidità scientifica e vicinanza alle esperienze di chi ogni giorno affronta queste scelte.”

“Per la persona affetta da celiachia scegliere correttamente gli alimenti è la prima regola necessaria a tutelare la propria salute. – dichiara Stefano Collauto, Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia Friuli-Venezia Giulia APS – Leggere e comprendere le etichette dei prodotti è fondamentale sia per assicurare l’assenza di glutine, ed in questo l’avvento della dicitura “senza glutine” ha aiutato parecchio, sia per seguire una dieta bilanciata e salutare.

La collaborazione con Coop Alleanza 3.0 è fondamentale per AIC FVG in quanto Coop Alleanza 3.0 integra i concetti di sicurezza alimentare, salute e benessere, ed informazione nella propria mission aziendale.”