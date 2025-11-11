Lady Avventura incontrano il sindaco di Pordenone

PORDENONE – Le rappresentanti di Lady Avventura, il gruppo di donne coraggiose e solidali, Pordenonesi, si sono recate dal Sindaco Alessandro Basso, per la foto di rito prima della loro partenza per la Colombia e il Kenya.

Lady Avventura, attraverso i loro viaggi, portano un messaggio di speranza e solidarietà alle persone che incontrano.

Il Sindaco ha espresso il suo sostegno a questa iniziativa, apprezzando l’impegno profuso dalle donne di Lady Avventura nel diffondere la solidarietà e l’aiuto durante i vari incontri.

Il sindaco invierà, attraverso le ladies ,un biglietto di saluti e di presentazione all’ambasciatore italiano in Colombia il dott Giancarlo Maria Curcio e al Console Onorario Ivan Del Prete in Kenya che le ladies,incontreranno durante gli ultimi viaggi.

L’augurio del Sindaco è che il loro viaggio sia un’esperienza sempre più arricchente e che possano portare un messaggio di speranza, un aiuto o anche un semplice sorriso a tutte le persone che incontreranno.