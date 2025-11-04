Lady Avventura, racconto viaggio in Cambogia il 7 a Spazio Zero

PORDENONE – Le Lady Avventura Ambasciatrici di Solidarietà raccontano il loro viaggio in Cambogia, presso lo Spazio Zero , Piazza Maestri del lavoro 3, a Pordenone ,il 7 novembre alle ore 17.00, un evento speciale dedicato alla solidarietà e all’avventura. Le Lady Avventura, viaggiatrici appassionate, condivideranno con il pubblico le emozioni e le esperienze del loro recente viaggio in Cambogia, intervistate dalla curatrice di Pordenonelegge Valentina Gasparet.

L’evento sarà anche un’occasione per conoscere i dettagli delle iniziative solidali promosse dalle Lady Avventura, che nel prossimo viaggio in Colombia consegneranno anche abbigliamento sportivo donato dal Presidente di Pordenone Calcio fc Gian Paolo Zanotel , un gesto di grande generosità e vicinanza alle comunità più bisognose.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire storie di viaggio, solidarietà e impegno sociale, e contribuire a diffondere messaggi di speranza e solidarietà.