L’arte non si guarda soltanto: al Centro Meduna si vive il festival con la Compagnia di Arti e Mestieri

PORDENONE – Il Centro Meduna si prepara ad accogliere un mese di spettacoli, creatività ed emozioni con il ritorno del Festival al Centro, un appuntamento che trasforma l’arte in esperienza condivisa.

Dal 14 febbraio all’8 marzo, musica, teatro, danza e moda animeranno gli spazi del Centro grazie alla collaborazione con la Compagnia di Arti e Mestieri.

Per quasi un mese il Centro Meduna diventerà un vero e proprio palcoscenico aperto, dove le diverse forme artistiche dialogano con il pubblico. Tra gli eventi in programma spiccano i suggestivi Tableaux Vivants, che porteranno in scena celebri capolavori della pittura, le performance di danza Hip-Hop e numerosi appuntamenti pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il Festival culminerà con una grande sfilata finale, simbolo di un percorso che unisce tradizione e contemporaneità, talento e sperimentazione. Un calendario ricco e variegato, capace di parlare a grandi e piccoli e di rendere l’arte parte della vita quotidiana.

Tutte le date e i dettagli del programma sono disponibili sul sito www.centromeduna.it.

Il Centro Meduna invita il pubblico a partecipare e a lasciarsi coinvolgere: perché l’arte, qui, non si osserva soltanto. Si vive.