Lavori di asfaltatura in via Riviera del Pordenone e via Pola

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Come già anticipato le scorse settimane, da lunedì 25 agosto 2025, salvo maltempo e imprevisti, riprenderanno i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Le dettaglio, ad essere interessate saranno via Riviera del Pordenone e via Pola.

Gli interventi, della durata di una settimana circa, saranno eseguiti dalle ore 7.00 alle 18.00 e prevedono alcune limitazioni alla viabilità con alcuni restringimenti di carreggiata regolamentati da movieri.

​La circolazione stradale sarà comunque garantita.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da brevi tratti con carreggiata di dimensioni ridotte quali i raccordi di via Pola con via Riviera del Pordenone, il tratto intorno all’aiuola spartitraffico prima del Ponte Marchi e quello all’uscita dall’Autostazione. Questi tratti saranno chiusi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, con deviazione verso le strade limitrofe e regolamentazione attraverso movieri che daranno l’assistenza necessaria per limitare al minimo i disagi al servizio.

Ci si riferisce soprattutto all’uscita dal parcheggio Autostazione, dove è stato chiesto all’impresa esecutrice dei lavori di asfaltatura di dare inizio a tali interventi in orario anticipato (prima delle 6.00) al fine di evitare interferenze con gli autobus del TPL.

«Ci apprestiamo a realizzare un nuovo intervento di asfaltatura – affermano l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede e il sindaco Alessandro Basso – garantendo comunque agli utenti i servizi e il transito, a dimostrazione della grande organizzazione messa in campo. Siamo consci del disagio per i cittadini, con i quali ci scusiamo, ma vogliamo che Pordenone sia in grado di accogliere l’importante afflusso di turisti che arriverà con Capitale italiana della cultura 2027 e simili opere vanno in tal senso».

