Lavori di asfaltatura in via Riviera del Pordenone e via Pola

PORDENONE – Come già anticipato le scorse settimane, da lunedì 25 agosto 2025, salvo maltempo e imprevisti, riprenderanno i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Le dettaglio, ad essere interessate saranno via Riviera del Pordenone e via Pola.
Gli interventi, della durata di una settimana circa, saranno eseguiti dalle ore 7.00 alle 18.00 e prevedono alcune limitazioni alla viabilità con alcuni restringimenti di carreggiata regolamentati da movieri.
La circolazione stradale sarà comunque garantita.
Le uniche eccezioni sono rappresentate da brevi tratti con carreggiata di dimensioni ridotte quali i raccordi di via Pola con via Riviera del Pordenone, il tratto intorno all’aiuola spartitraffico prima del Ponte Marchi e quello all’uscita dall’Autostazione. Questi tratti saranno chiusi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, con deviazione verso le strade limitrofe e regolamentazione attraverso movieri che daranno l’assistenza necessaria per limitare al minimo i disagi al servizio.
Ci si riferisce soprattutto all’uscita dal parcheggio Autostazione, dove è stato chiesto all’impresa esecutrice dei lavori di asfaltatura di dare inizio a tali interventi in orario anticipato (prima delle 6.00) al fine di evitare interferenze con gli autobus del TPL.
«Ci apprestiamo a realizzare un nuovo intervento di asfaltatura – affermano l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede e il sindaco Alessandro Basso – garantendo comunque agli utenti i servizi e il transito, a dimostrazione della grande organizzazione messa in campo. Siamo consci del disagio per i cittadini, con i quali ci scusiamo, ma vogliamo che Pordenone sia in grado di accogliere l’importante afflusso di turisti che arriverà con Capitale italiana della cultura 2027 e simili opere vanno in tal senso».