L’Estate a Pordenone entra nei quartieri e nelle case Ater

PORDENONE – Anche le case popolari di via Pontinia e largo Cervignano saranno palcoscenico di eventi, musica, spettacoli teatrali nell’Estate a Pordenone.

Nell’area verde allestita presso il nuovo centro associativo di Largo Cervignano, va in scena la rassegna teatrale Teatro Largo, curata dal Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco Aps in collaborazione con associazioni artistiche e compagnie teatrali locali e di fuori regione.

Sette spettacoli, dal 28 giugno al 30 agosto, allieteranno il dopocena dei residenti e di chi vuole passare un mercoledì estivo di intrattenimento, risate e socialità.

L’entrata è gratuita, per informazioni e prenotazioni si può scrivere a [email protected]

«L’Estate a Pordenone è veramente una rassegna diffusa –spiega l’assessore a Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi-, che parte dal centro e arriva ai quartieri periferici.

In concerto con le associazioni, infatti, il Comune ha organizzato delle rassegne culturali, di intrattenimento e con funzione sociale nelle case popolari, potenziando anche quanto accadeva in passato. Un segno di attenzione che, anche se non risolverà i momenti di tensione che caratterizzano certe zone, contribuirà sicuramente a costruire un clima sereno e di condivisione».

Anche via Pontinia diventa scenario di eventi estivi, con tre proposte fortemente volute dall’Amministrazione e dall’assessore Parigi.

Si parte il prossimo 4 luglio alle ore 20:30 con “Parole ed emozioni – omaggio a Lucio Battisti”, uno spettacolo musicale a cura dell’associazione Gabriel Faurè.

I successivi due martedì andranno in scena gli spettacoli teatrali “La magia delle parole” (11 luglio ore 20:45) a cura del Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco e “Rockisciotte di Barbamoccolo” (18 luglio ore 20:45), a cura della Compagnia di Arti e Mestieri e in collaborazione con Artivarti.