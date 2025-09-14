19.7 C
Pordenone
domenica , 14 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“Libri d’artista” di Stefano Jus: elogio per i tesori di carta e la Fondazione Giovanni Santin

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Grande apprezzamento per la mostra Libri d’artista del maestro Stefano Jus, inaugurata nei giorni scorsi all’hotel Santin, all’interno del calendario ufficiale di pordenonelegge.it.

L’esposizione, ospitata dalla Fondazione Giovanni Santin Onlus, ha già raccolto numerosi consensi da parte dei visitatori, colpiti dalla delicatezza e dall’originalità delle opere.

Molti i commenti positivi non solo per i raffinati “tesori di carta” dell’artista, ma anche per il prezioso lavoro della Fondazione, che continua a distinguersi per l’impegno nella promozione culturale del territorio.

La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2026, offrendo un’ampia finestra di tempo per chi desidera immergersi nel mondo creativo di Jus. Sono inoltre previste visite guidate su prenotazione, rivolte a gruppi e scuole, per approfondire il valore artistico e simbolico delle opere esposte.

Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte del libro come oggetto unico, tra parola e immagine, tradizione e sperimentazione.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.