“Libri d’artista” di Stefano Jus: elogio per i tesori di carta e la Fondazione Giovanni Santin

PORDENONE – Grande apprezzamento per la mostra Libri d’artista del maestro Stefano Jus, inaugurata nei giorni scorsi all’hotel Santin, all’interno del calendario ufficiale di pordenonelegge.it.

L’esposizione, ospitata dalla Fondazione Giovanni Santin Onlus, ha già raccolto numerosi consensi da parte dei visitatori, colpiti dalla delicatezza e dall’originalità delle opere.

Molti i commenti positivi non solo per i raffinati “tesori di carta” dell’artista, ma anche per il prezioso lavoro della Fondazione, che continua a distinguersi per l’impegno nella promozione culturale del territorio.

La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2026, offrendo un’ampia finestra di tempo per chi desidera immergersi nel mondo creativo di Jus. Sono inoltre previste visite guidate su prenotazione, rivolte a gruppi e scuole, per approfondire il valore artistico e simbolico delle opere esposte.

Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte del libro come oggetto unico, tra parola e immagine, tradizione e sperimentazione.