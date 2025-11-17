12.8 C
Lions Club Pn, Ascolto, Gentilezza, Rispetto. Contrastare la violenza di genere

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Mercoledì 19 novembre alle ore 18.30, nella sede dell’Associazione Società Operaia di Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele II, 44, il Lions Club Pordenone Naonis, in collaborazione con le associazioni Voce Donna, L’Istrice e l’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori del Friuli-Venezia Giulia (Aiaf Fvg), promuove una serata di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Il presidente del Lions Club Pordenone Naonis Luca Licata presenterà la finalità dell’evento con tre parole significative Ascolto, Gentilezza, Rispetto e l’attrice Bianca Manzari, proporrà la lettura di un breve brano per introdurre il tema della serata con un’analisi profonda.

“L’iniziativa – afferma Luca Licata – nasce dalla volontà di costruire uno spazio di ascolto, consapevolezza e responsabilità condivisa. Un’occasione per ascoltare testimonianze competenti e conoscere il lavoro silenzioso ma fondamentale di chi ogni giorno si occupa di protezione, ascolto e rinascita”.

I relatori offriranno prospettive diverse su come affrontare e comprendere la violenza
Interverrà la counselor del centro antiviolenza Voce Donna Anna Campanile, con una fotografia aggiornata del fenomeno a livello locale, supportata da dati reali sugli accessi al centro. Illustrerà inoltre le dinamiche psicologiche spiegando i “campanelli d’allarme” da riconoscere per sé o per chi ci è vicino.

La presidente dell’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia, avvocata Graziella Cantiello, parlerà degli strumenti giuridici di tutela previsti dall’ordinamento. Il suo intervento sarà orientato alla concretezza, offrendo informazioni utili su cosa fare e a chi rivolgersi.

Concluderà la presidente dell’associazione L’Istrice, psicologa Ilaria Roveda, con uno sguardo sul percorso di recupero degli uomini maltrattanti, offrendo un punto di vista spesso trascurato ma fondamentale nella prevenzione della recidiva.

