Lions club Pn Naonis. Due ruote, un traguardo

PORDENONE – Il Lions club Pordenone Naonis, in collaborazione con Fiab Pordenone Aruotalibera, promuove una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare una bicicletta speciale “Easy Rider”, che restituisce autonomia negli spostamenti quotidiani alle persone con difficoltà motorie e problemi neurologi.

Il Lions club sta costituendo un gruppo di volontari desiderosi di partecipare alla Pordenone pedala per vivere un’esperienza unica e di solidarietà. Infatti, chi si iscrive alla manifestazione con il loro gruppo avrà anche l’opportunità di fare una donazione che permetterà di raggiungere un obiettivo utile alla comunità.

“Aiutare qualcuno a sentirsi più indipendente non solo migliora la qualità della loro vita, ma crea anche un ambiente più inclusivo per tutti. Unisciti a noi! – afferma, Mariagrazia Formentini presidente del Lions club Pordenone Naonis – Il tuo contributo fa la differenza”.

L’iniziativa sopra descritta è sostenuta dagli sponsor Banca Mediolanum e agenzia immobiliare La Precisa.