Orientando, evento Rotaract Pn per orientamento universitario

PORDENONE – Sabato 18 febbraio alla Casa dello Studente si è svolta la terza edizione di “Orientando”, un evento dedicato all’orientamento universitario organizzato dal Rotaract Club Pordenone.

L’evento ha visto la partecipazione dei soci del Rotaract e di alcuni amici volontari nel ruolo di “tutors”, che hanno raccontato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori il proprio percorso di studi e si sono resi disponibili per rispondere ai dubbi ed alle curiosità sul mondo universitario e sui diversi corsi di laurea.

“Orientando” è un evento che ha lo scopo di fornire aiuto e consiglio agli studenti che si trovano di fronte alla delicata scelta del proseguimento degli studi dopo il diploma.

Il service è inoltre l’occasione per il Rotaract Pordenone di farsi conoscere tra i ragazzi delle scuole di Pordenone.

Questa edizione di Orientando, la prima realizzata in presenza, è stata strutturata secondo una modalità workshop, con incontri divisi per area e pianificati in modo tale da consentire agli studenti di ascoltare più di un incontro per area.

Le varie sessioni per area sono state precedute da un’assemblea generale, durante la quale i ragazzi hanno potuto avere una rapida infarinatura sugli aspetti più tecnici del mondo universitario, come quelli relativi a crediti ed esami. È stata una grande soddisfazione vedere l’interesse dei ragazzi anche nei confronti di queste tematiche complesse, che spesso sono fonte di preoccupazione per le neomatricole.

Ancora più emozionante è stato invece vedere l’empatia con la quale i tutors hanno preso a cuore i dubbi e le richieste dei ragazzi più giovani, elargendo consigli e suggerimenti che, più di ogni altra cosa, trasmettevano una grande passione per il proprio ambito di studi.